Confcommercio Palermo parteciperà stasera alla manifestazione in memoria di Paolo Taormina

Confcommercio Palermo prenderà parte oggi alle 20.30 alla marcia silenziosa che da piazza Verdi raggiungerà la Prefettura per testimoniare la propria vicinanza alla famiglia del giovane Paolo Taormina, ucciso a Palermo nella notte tra sabato e domenica e chiedere con forza, aziende e lavoratori, uniti, soluzioni immediate.

“Di fronte a una ennesima tragedia che ha colpito al cuore tutta la nostra comunità – dichiara la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio – sentiamo il dovere civico di condividere questo momento di riflessione collettiva non solo per esprimere dolore, sconforto e indignazione ma per chiedere ancora una volta soluzioni: una presenza dello Stato visibile, concreta e immediata. Il tema della sicurezza, come testimoniato dai troppi episodi di criminalità avvenuti in città negli ultimi tempi, va affrontato con maggiore decisione e con intense e concrete attività quotidiane di prevenzione e contrasto a fenomeni di illegalità e violenza”.

