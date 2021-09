I Buoni Fruttiferi Postali, emessi dalle Poste Italiane, non sempre sono degli strumenti di risparmio sicuri ed efficaci. Può accadere infatti che passati venti o trent’anni si ritrovano questi buoni cartacei e pensando di avere in mano un investimento fruttato si scopre, una volta recati alle Poste, che in realtà questi buoni sono prescritti negando il rimborso.

Alcune di queste vicende sono state attenzionate dai consumatori alla Confconsumatori Bagheria, che ormai da anni, dedica uno sportello ad hoc esclusivamente al diritto bancario.

Responsabile dello sportello a tutela dei investitori e dei risparmiatori è il Dott. Filippo D’Amico.

Attraverso questo servizio sono stati ottenuti risultati importanti negli ultimi mesi attraverso ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario, organo interno della Banca d’Italia. Quest’ultimo ha riconosciuto il rimborso del capitale investito in Buoni Fruttiferi Postali più gli interessi a dei piccoli risparmiatori, i quali inizialmente avevano avuto la negativa dagli uffici delle Poste Italiane.

Le due decisioni dell’ABF, rispettivamente 7672/2021 del 22 Marzo 2021 e 10995/2021 del 28 Aprile 2021, hanno statuito nel merito che il diritto al rimborso era legalmente esercitabile e che le Poste avevano sbagliato a non darli prima.

Inoltre si raccomanda di stare attenti per quei buoni fruttiferi che risultano prescritti tra il 2020 e il 2021, in realtà anche questi posso essere rimborsabili entro il 30 Settembre.

Un altro successo, sempre dinanzi all’ABF, da parte di Confconsumatori Bagheria si è ottenuto con la decisione 14797/2021 del 16/06/2021 in tema di truffe online (c.d. PHISHING) per operazioni non autorizzate sul proprio conto. Nel caso di specie sono stati effettuati dei prelievi senza autorizzazione del titolare, anche qui l’Organo collegiale ha riconosciuto il diritto al rimborso ritenendo non esaustivo l’onere della prova gravante sulle Poste Italiane.

Per qualsiasi informazione rivolgersi nei giorni dispari dopo le ore 17,00 a Confconsumatori Bagheria, con sede in Bagheria Via Murdolo n.4, tel.3293090866 – 091904240.

Com. Stam.