“Ribadiamo la nostra totale contrarietà all’accordo siglato dall’amministrazione comunale con la Sie che non tutela gli interessi della cittadinanza”. Lo dichiara il responsabile della Confedercontribuenti di Caltagirone, Peppe Failla, che dissente sul “deposito cauzionale per il servizio idrico integrato”.“

Riteniamo inopportuno l’atteggiamento comprensivo tenuto dall’amministrazione comunale di Caltagirone nei confronti della Sie, in riferimento al deposito cauzionale inserito nelle ultime bollette inviate alla cittadinanza”. La considerazione ferma e decisa arriva dal responsabile della Confedercontribuenti di Caltagirone, Peppe Failla, il quale fa sapere che “a tal proposito la Confedercontribuenti è impegnata anche a valutare eventuali azioni che possano tutelare i cittadini. Questo balzello –sottolinea Failla- colpirà maggiormente la fascia debole della cittadinanza come gli anziani che già vivono enormi difficoltà economiche e certamente la somma del deposito cauzionale potrebbero utilizzarlo per cose molto più importanti e addirittura essenziali. Pertanto –sottolinea il responsabile della Confedercontribuenti di Caltagirone, Peppe Failla-, ribadiamo la nostra totale contrarietà all’accordo siglato dall’amministrazione comunale che non ha assolutamente nulla di trionfale e che non tutela certo gli interessi della cittadinanza che oggi più che mai ha bisogno di sostegno: è una questione di etica e morale… assente ingiustificata in questa vicenda”.

La presa di posizione di Confedecontribuenti e di Peppe Failla che la rappresenta in questo territorio, condivisa dal coordinatore regionale di Confedercontribuenti Sicilia, Vito Grasso, segue la notizia diffusa l’altro ieri dall’amministrazione comunale in cui si rendeva noto di essere “intervenuti per alleggerire il peso economico a carico delle famiglie, specie in questo particolare momento di ripartenza dopo la fase più difficile della pandemia, riscontrando la disponibilità della Sie, per evitare che i cittadini dovessero versare il deposito in tre rate, come prima previsto, e ottenendo, quindi, una più lunga rateizzazione.” Ed è proprio sulla scorta di questa dichiarazione, dove si legge che lo stesso sindaco riconosce la necessità di sostenere le famiglie nella ripartenza, che Peppe Failla della Confedercontribuenti calatina si chiede: “Ma l’amministrazione municipale non poteva spendersi invece per evitare di caricare ulteriormente i contribuenti, in questo momento delicato? Che senso ha tale aiuto, così facendo?”

Com. Stam.