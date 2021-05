“Confedercontribuenti è al fianco dei sindaci siciliani in viaggio verso Roma, per sensibilizzare la deputazione di Camera e Senato ad esitare la Legge obiettivo approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana il 17 dicembre 2019, per il riconoscimento delle Zone Franche Montane.

Basta ritardi, dopo due anni! Non è più possibile rinviare tale approvazione! La Sicilia non ha bisogno di concessioni elettorali! L’approvazione della Legge che prevede sgravi fiscali per le imprese e i contribuenti residenti in zona montana (oltre i 600 metri di altezza), in questo periodo di grave crisi pandemica, significa ridare fiducia e speranza alla parte silente ma operosa del Paese, come le attività produttive”.

La dichiarazione è del Coordinatore regionale di Confedercontribuenti Sicilia, Vito Grasso.

Com. Stam.