Conferenza sulla sicurezza tenuta dai CC: truffe agli anziani, “love scam” e “romance scam”, furti di mezzi agricoli e guida sotto l’effetto di alcool e droga

Frassineto Po – La Sala Consiliare del Comune ha ospitato una conferenza tenuta dal Maresciallo Capo Antonio Narcisi, Comandante della Stazione Carabinieri di Ticineto, su temi di grande attualità in tema di sicurezza.

L’incontro ha avuto come obiettivo principale la sensibilizzazione sui temi della sicurezza e della prevenzione, partendo dalle truffe in danno degli anziani e delle fasce deboli fino ad arrivare ai furti di mezzi agricoli nelle aree rurali.

Approfondita la problematica delle truffe che spesso colpiscono anziani o uomini e donne soli, le cosiddette “love scam” e “romance scam”, i raggiri amorosi e romantici che sfruttano le vulnerabilità emotive per ingannare le vittime, inducendole a elargire somme di denaro anche cospicue in favore del finto o della finta “innamorata”, simulati dai truffatori dall’altra parte del telefono o del contatto social.

Dopo un passaggio sul tema della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, con i rischi connessi e l’esortazione ad adottare comportamenti responsabili, il Maresciallo ha portato l’attenzione dei presenti, molti dei quali provenienti da aree rurali della giurisdizione, sul fenomeno dei furti di trattori agricoli, anche recentemente evidenziatosi in danno degli agricoltori piemontesi, in relazione al quale è stata proposta la creazione di una rete di sicurezza partecipata, per favorire la comunicazione tra residenti e migliorare la prevenzione dei reati nelle aree rurali, in cui i Carabinieri restano il primo presidio di controllo, prevenzione e sicurezza, a cui rivolgersi sempre e comunque, senza esitazione e con fiducia.