Si è svolta oggi, nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri, la cerimonia di conferimento del titolo onorifico di “Professore Emerito” al prof. Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo, già docente ordinario di Diagnostica per Immagini e Radioterapia del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata – Bi.N.D. e Rettore dell’Università degli Studi di Palermo dal 2008 al 2015.

“Questa cerimonia ha per tutti e per me in particolare un forte significato simbolico di riconoscenza e gratitudine – ha commentato il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Massimo Midiri – Un’occasione solenne con cui il nostro Ateneo ha celebrato e riconosciuto a Roberto Lagalla il suo grande patrimonio di conoscenze ed esperienze, sempre pronte, adattate ai tempi e messe a disposizione non solo della comunità accademica, ma anche della società e del nostro territorio. Ho sempre riconosciuto all’amico, al maestro, al prof. Lagalla, la capacità di guardare al futuro e di progettare con sapienza e lungimiranza, mettendo così costantemente avanti anima e corpo in quel suo essere un grande lavoratore che non si esaurisce nella novità vivendo solo nell’oggi, ma anche nel domani”.

“Trattandosi di un riconoscimento dato al sindaco di Palermo, non è solamente un ringraziamento per il passato ma è una promessa di futuro”. Così il Ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, intervenendo da remoto alla cerimonia di conferimento del titolo di Professore Emerito a Roberto Lagalla da parte dell’Università di Palermo. “Continua a fare quello che hai fatto – ha aggiunto Bernini rivolgendosi direttamente a Lagalla – con la stessa energia, entusiasmo, determinazione e compagine familiare che ti hanno accompagnato”. L’essere stato prima rettore dell’Università e poi sindaco di Palermo, ha sottolineato la titolare del MUR: “non è casuale. C’è una connessione tra il percorso professionale e il ruolo di amministratore. Una connessione che considero una grande risorsa per la politica. Il filo che le unisce è l’impegno civile. Che è poi come un filo elettrico, attraversato da un’energia particolare, che illumina, e che se si volesse descrivere solo in due parole, io sceglierei: passione e competenza”.

“È una giornata emozionante per me che mi ha permesso di ripercorrere un lungo viaggio umano e professionale e di questo ringrazio l’Università di Palermo e il Rettore Midiri che hanno promosso questa cerimonia che mi consegna il titolo di Professore emerito – ha detto Roberto Lagalla, Professore Emerito e Sindaco di Palermo – Un ringraziamento speciale va al Ministro dell’Università Bernini per il suo intervento che conferma stima e amicizia reciproche, al professore Cardinale, riferimento umano, culturale e scientifico, e al Preside della Facoltà di Medicina Ciaccio. In questa giornata il mio pensiero va anche alla mia famiglia, ai colleghi e a tutti gli allievi incontrati in questo lungo percorso accademico”.

