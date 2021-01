L’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva svoltasi oggi a Roma ha decretato la conferma del Presidente della Federazione Italiana Tiro con l’Arco Mario Scarzella, eletto con il 63% dei voti. Eletto anche il nuovo Consiglio Federale.

Marzio Scarzella è stato confermato Presidente della Federazione Italiana Tiro con l’Arco per il quadriennio 2021-2024. L’incarico è stato ottenuto con 26694 voti pari al 63,927% del totale; a Paolo Poddighe, vicepresidente vicario uscente e secondo candidato alla presidenza, sono stati assegnati 15063 voti, pari al 36,073% del totale. La votazione è stata effettuata durante l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva che si è svolta a Roma oggi, domenica 24 gennaio, presso il Centro Tecnico Federale della FIB.

Queste le parole commosse verso la platea del Presidente Mario Scarzella dopo la rielezione: “Il sostegno che mi avete dimostrato è impagabile e vi assicuro che sarà ricambiato. La passione e l’amore sono maggiori rispetto al 2001, quando ho cominciato. Ho sempre puntato sulla condivisione e lo farò ancora. Dobbiamo cominciare a lavorare subito per rafforzare la ripartenza e per riuscirci dobbiamo stare tutti insieme, uniti, dietro la linea di tiro. Grazie a tutti!“.



Al termine della seconda votazione è stato anche composto il nuovo Consiglio Federale, che vede la conferma di 4 Consiglieri su 10: Stefano Tombesi eletto nel Collegio Nazionale, Liviana Marchet nella Macro Zona Nord Est, Oscar De Pellegrin come Rappresentante Atleti e Sante Spigarelli come Rappresentante Tecnici. All’interno del nuovo consiglio entrano anche due ex presidenti di comitati regionali: Enrico Rebagliati, ex presidente della Liguria, votato nel Collegio Nord Ovest e Isole e Vittorio Polidori, ex presidente del Lazio, nel collegio Centro Sud. Novità importante riguarda anche la rappresentanza femminile, visto che sono 5 le donne elette: alla Marchet si aggiungono infatti Elena Forte che si presentava nel Collegio Nazionale, Maria Angela Casartelli nella Macro Zona Nord, Carla Di Pasquale nella nella Marco Zona Centro e Cristina Pernazza come Rappresentante Atleti.

Confermato anche il Presidente del Collegio dei Revisori Legali uscente, Mauro Leone.



All’Assemblea Elettiva FITARCO, che ha visto come presidente di Assemblea Avv. Alessandra Bruni, hanno partecipato numerose autorità, compresi i massimi dirigenti dello sport italiano e dei Gruppi Sportivi Militari.

Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, non potendo intervenire di persona, ha inviato un video saluto, trasmesso in assemblea, a tutti i partecipanti e all’intero mondo arcieristico: “Ciao a tutti, midispiace moltissimo di non essere qui oggi con voi. Oggi abbiamo le qualificazioni olimpiche a Trieste nella Pallanuoto, partita decisiva. Il dovere mi chiama. Anche da lontano vi sono vicino ho sempre partecipato alle vostre Assemblee Elettive negli ultimi anni ma oggi non è proprio possibile. Auguro a tutti buon lavoro, a tutti i candidati. Al Consiglio uscente, alle persone che si sono prodigate per supportare questo sport, questa disciplina che tanto ha regalato di soddisfazioni al nostro paese di cui ne sono molto orgoglioso. Anche da lontano vi sono vicino. Un abbraccio forte alla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco. Buon lavoro a tutti!”



All’assemblea elettiva è intervenuto anche il Presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli, presente insieme al Segretario Generale Juri Stara, ha dichiarato: “Mi fa piacere essere qui, vi porto il saluto di tutta la famiglia paralimpica italiana della quale fate parte da tantissimi anni e che io ritengo di grandissima importanza, anche con risultati particolarmente importanti che ci valorizzano. Mi auguro che il confronto che avverrà durante questa assemblea sia arricchito dalle relazioni ma nel pieno rispetto del fair play e della dialettica. Da uomo di sport con grande umiltà ho sempre ritenuto che tra i tanti momenti importanti della vita di una Federazione è proprio Assemblea Federale che deve essere vissuta non solo come momento di obbligo statutario, ma di reale confronto su quello che si è fatto, sulle cose che hanno funzionato e quelle sulle quali migliorare. Solo con una dialettica elettorale si può crescere.

Complimenti a tutti gli atleti olimpici e paralimpici, complimenti ai tecnici e a tutte le società sportive. Attribuisco al nucleo delle società sportive un’importanza fondamentale. In questo momento particolare quelle che hanno registrato maggiore sofferenza sono le società sportive presenti sul territorio. Auguro a tutti noi che questo momento possa passare quanto prima, nel segno dello sport , dell’amicizia e di quello che lo sport ha rappresentato in questi anni. Ma anche lo sport come pezzo di politica pubblica che può aiutare se nel confronto anche politico ci fosse lo sforzo di elevare questo confronto in termini dialettici, penso che i problemi si possano risolvere in poco tempo. Sono fiducioso che questi problemi si risolveranno presto e potremmo tornare ad abbracciarci, anche per celebrare i momenti di vittoria. mi auguro che questo abbraccio possa tornare ben presto a far parte della nostra quotidianità”.



CONSIGLIO FEDERALE FITARCO 2021-2024

Presidente: Mario Scarzella

Consiglieri Collegio Nazionale: Stefano Tombesi, Elena Forte

Consigliere Macro Zona Centro Nord: Maria Angela Casartelli

Consigliere Macro Zona Nord Ovest e Isole: Enrico Rebagliati

Consigliere Macro Zona Nord Est: Liviana Marchet

Consigliere Macro Zona Centro: Carla Di Pasquale

Consigliere Macro Zona Centro Sud: Vittorio Polidori

Consiglieri Rappresentanti Atleti: Oscar De Pellegrin, Cristina Pernazza

Consigliere Rappresentanti Tecnici: Sante Spigarelli

Presidente del Collegio dei Revisori Legali: Mauro Leone

LA PREMIAZIONE: NESPOLI E ANDREOLI ATLETI DEL BIENNIO 2019-2020

All’inizio dell’Assemblea si è svolta anche la consueta premiazione per i riconoscimenti ad atleti, tecnici e società. Ad essere stati eletti come migliori atleti del biennio 2019-2020 sono stati l’olimpionico dell’Aeronautica Militare Mauro Nespoli e l’atleta delle Fiamme Oro Tatiana Andreoli. Il miglior tecnico del biennio è invece il coach della Nazionale Para-Archery Stefano Mazzi e il miglior Giudice di Gara Mario Trapani. La notizia con tutti i premiati: http://fitarco.it/documenti/dettaglioNews.php?id=7649

Com. Stam.