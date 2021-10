La trasferta oltralpe del Mondiale e dell’Europeo Motocross a Lacapelle Marival ha ulteriormente impreziosito il bottino di successi stagionali dei Pata Talenti Azzurri FMI.

I giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno lasciato il segno in Francia, con Nicholas Lapucci e Valerio Lata confermatisi rispettivamente al comando dell’Europeo EMX250 ed EMX125.

Partendo dall’Europeo Motocross 250cc, con il quarto posto dell’evento frutto di un dodicesimo posto in Gara 1 e di una trionfale seconda manche, Nicholas Lapucci ha ulteriormente consolidato la tabella rossa da leader di campionato. Il portacolori Fantic Factory Team Maddii può contare su 26 punti di vantaggio sul più diretto inseguitore Kevin Horgmo, confermandosi il riferimento della serie continentale. Sempre nell’EMX250, Andrea Bonacorsi (Hutten Metaal Yamaha Racing) si è prodotto in un gran weekend a Lacapelle Marival con l’argento di tappa, classificandosi secondo e terzo nelle due manche. Nel novero dei Pata Talenti Azzurri FMI presenti, continuano a far esperienza al loro esordio in 250cc Pietro Razzini (Diana MX Team, 36° dell’evento) ed Andrea Roncoli (GASGAS Racestore, 37°).

Nell’Europeo EMX125 continua a guardare tutti dall’alto verso il basso in campionato Valerio Lata (MRT Racing KTM). Con due secondi posti, il giovane Pata Talento Azzurro FMI si è assicurato la vittoria di giornata, portando a 17 punti il proprio vantaggio in campionato rispetto a Kay Karssemakers. Si è confermato ad alti livelli anche Ferruccio Zanchi (Hutten Metaal Yamaha Racing), il più veloce nelle prove con annessa vittoria di Gara 2 ed il quinto posto dell’evento complice l’epilogo sfortunato della prima manche. Buona prova anche da parte di Andrea Viano (Team O’Ragno 114 Husqvarna Racing), dodicesimo con un nono ed un quattordicesimo posto nelle due gare, mentre sfortunatamente è stato costretto alla resa Nicola Salvini (Fantic Factory Team Maddii), fuori gioco in seguito alla frattura del perone rimediata nel corso delle prove libere.

Passando al Mondiale Motocross MXGP, Alberto Forato (SM Action GASGAS Racing Team YUASA Battery) ha centrato il nono posto del Gran Premio di Francia con un decimo ed un undicesimo nelle due gare, ribadendo il trend in ascesa emerso nelle ultime uscite stagionali. Presente nella top class anche Morgan Lesiardo (Team Honda 114 Motorsports, 31°), in ripresa dall’infortunio al polso dei mesi scorsi. Nel Mondiale MX2 Andrea Adamo (SM Action GASGAS Racing Team YUASA Battery) ha nuovamente conquistato la zona punti portando a termine le due gare in tredicesima e dodicesima posizione, avvicinando sempre più la top-15 di campionato alla sua stagione d’esordio a tempo pieno nella serie iridata.

Thomas Traversini, Direttore Tecnico Motocross FMI: “Alla luce del fine settimana trascorso in Francia, l’Europeo Motocross continua a parlare italiano. Per i Talenti Azzurri è stato un altro weekend positivo a cominciare dalla riconferma al comando delle classifiche di campionato dei nostri Nicholas Lapucci e Valerio Lata. Nell’Europeo 250cc proprio Nicholas, dopo aver tribolato in Gara 1, si è rifatto con gli interessi vincendo la seconda manche e rafforzando la propria leadership di campionato. Molto bene Andrea Bonacorsi, secondo di giornata, andando davvero forte in entrambe le gare. Weekend difficile invece per Andrea Roncoli e Pietro Razzini, ai quali manca ancora un po’ di sicurezza per ben figurare al loro esordio in 250cc anche nel palcoscenico europeo. Passando alla 125cc, Valerio Lata con due secondi posti ha conquistato la vittoria dell’evento, incrementando il proprio vantaggio in campionato. Gran giornata di Ferruccio Zanchi che ha bissato la pole in Germania, vincendo d’autorità la seconda manche in programma. Buona prestazione anche di Andrea Viano, mentre Nicola Salvini sfortunatamente si è fratturato il perone in seguito ad una brutta distorsione del piede destro. Da parte nostra un grosso in bocca al lupo a Nicola, nella speranza di rivederlo presto in azione. In continua crescita nel Mondiale MX2 Andrea Adamo così come Alberto Forato con la top-10 del Gran Premio della MXGP, il tutto in un weekend dove Morgan Lesiardo ha guidato più sciolto, mostrando segnali di ripresa dall’infortunio al polso dei mesi scorsi.“

Andrea Bonacorsi 2° di giornata nell’Europeo EMX250, sale sul podio da detentore della tabella rossa anche Nicholas Lapucci (Ph. MXGP)

I Pata Talenti Azzurri FMI Motocross impegnati nel Mondiale MXGP, MX2, WMX (Femminile) e nell’Europeo EMX125 torneranno in azione questo fine settimana in Spagna al Circuito Internacional Comunidad de Madrid situato a intu Xanadú-Arroyomolinos.

