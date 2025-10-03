Confimprese Palermo: “Si riunisce il tavolo tecnico sui mercatini”

Confimprese Palermo: “Costituito il Tavolo Tecnico per i mercatini di Palermo” Il presidente Giovanni Felice: “Una occasione da non perdere per rilanciare i mercatini”.

Il Comune di Palermo ha istituito un tavolo tecnico sui mercatini itineranti, la cui prima convocazione è fissata per mercoledì 8 ottobre.

Del tavolo fanno parte l’Assessore alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti, i componenti della VI Commissione Consiliare guidati dal Presidente Ottavio Zacco, i dirigenti e funzionari dell’Assessorato alle Attività Produttive, il Comando della Polizia Municipale, la RAP che gestisce il servizio di igiene ambientale e le associazioni di categoria.

Il tavolo tecnico avrà il compito di affrontare i temi legati alla gestione e organizzazione dei mercatini, individuando soluzioni condivise per migliorare l’igiene, la sicurezza, la viabilità e il decoro urbano. Tra gli obiettivi anche la possibilità di valutare il trasferimento di alcuni mercati in aree più idonee.

“Sono fiducioso sugli esiti del Tavolo Tecnico – ha dichiarato il Presidente di Confimprese Palermo Giovanni Felice- perché sono certo che metteremo al centro del dibattito lo sviluppo dei mercatini ed il rapporto tra territorio e commercio su aree, dando al sistema dei mercatini la centralità che merita.

I Mercatini settimanali – conclude il Presidente di Confimprese Palermo – sono un pezzo della storia di Palermo e vanno inseriti nel contesto di sviluppo della città trasformandoli da possibile “zavorra” ad agente di sviluppo”.

