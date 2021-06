Susinno e Arcoleo: “Con la conclusione dei lavori si completerà un processo di vivibilità dell’intera area”

Palermo. Con la pedonalizzazione di via Emerico Amari in città è stata avviata una rivoluzione epocale destinata a completarsi con un’incredibile trasformazione del lungomare fronte-porto di Via Crispi. Lo dicono in una nota i Consiglieri Comunali Marcello Susinno di Sinistra Comune e Rosario Arcoleo PD. Così per comprendere il nuovo collegamento tra la città e il suo mare – spiegano Susinno e Arcoleo – abbiamo promosso un apposito confronto tra la commissione ed il Presidente dell’Autorità portuale, Pasqualino Monti. Due ore di confronto serrato da cui ci è stato spiegato l’imponente progetto esecutivo di riqualificazione porto, attualmente in fase di attuazione. Praticamente così come è stato per l’aeroporto Falcone Borsellino lo sarà per il porto – dicono Susinno e Arcoleo. Non vi è dubbio spiegano i consiglieri che si tratta di un’opera straordinaria con tanto di nuove infrastrutture che, oltre a dare occupazione in città con posti lavoro a vario titolo, darà un messaggio forte di rigenerazione urbana con tanto di collegamento tra la città e il suo mare, con aree a verde aperte alla cittadinanza, con terrazze passarelle, spazi vari con destinazione socio-culturale e perfino un laghetto urbano artificiale di quasi dieci mila Mq.. Infine, si è discusso – dice Susinno – anche del possibile collegamento via mare dal porto a Mondello, anche se secondo il Presidente Pasqualino Monti pur ritenendola un’iniziativa interessante risulterebbe complicato aprire un ragionamento per questa stagione estiva.

Com. Stam.