Congresso Cardiology Academy Tomorrow al Marina Convention Center di Palermo: esperti internazionali a confronto

La Sicilia, crocevia internazionale di professionisti ed esperti di eccellenza, ospita il Congresso Cardiology Academy Tomorrow 2025, da mercoledì 22 a sabato 25 ottobre a Palermo, al Marina Convention Center, organizzato dal professore Alfredo Galassi, ordinario di Cardiologia e direttore della Scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare dell’Università degli Studi di Palermo, con la collaborazione di tutte le cardiologie ospedaliere di Palermo e provincia, l’Università degli Studi di Palermo con le sue sedi a Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta.

Il congresso riunirà clinici ed esperti provenienti da tutta Europa, Medio Oriente e Nord Africa, per discutere, approfondire, diffondere la cultura scientifica. Saranno mostrate tecniche interventistiche e innovazioni tecnologiche d’avanguardia.

Nelle prime due giornate si terrà una sezione dedicata alla cardiologia interventistica percutanea con interventi dal vivo, sia sulle coronarie che sulle strutture del cuore (valvole e cavità), senza l’ausilio del bisturi ma solo con il trattamento percutaneo, ovvero con l’ausilio di sonde che, entrando dalle arterie e vene delle gambe, giungono al cuore. Tali interventi verranno eseguiti dal Policlinico universitario Paolo Giaccone di Palermo e proiettati in diretta presso l’auditorium del Marina Convention Center.

Le malattie cardiovascolari rimangono ancora oggi la principale causa di mortalità nei Paesi industrializzati, rappresentando circa il 45% di tutti i decessi.

I principali obiettivi del Congresso sono: fornire una panoramica aggiornata sullo stato attuale delle strategie diagnostiche e dei trattamenti farmacologici per le principali malattie cardiovascolari; approfondire la discussione sui più recenti progressi in cardiologia interventistica, imaging cardiovascolare, elettrofisiologia e pacing cardiaco; promuovere percorsi diagnostico-terapeutici integrati che colleghino la cardiologia ospedaliera con i servizi di cura primaria e territoriale.

Infine, tra le sessioni di cardiologia interventistica, ampio spazio verrà dato all’elettrofisiologia ed elettrostimolazione, che rappresentano l’altra anima essenziale della cardiologia interventistica in senso lato. L’Ablazione trans-catetere delle aritmie cardiache e l’impianto di pacemaker sono degli interventi di routine che eseguiamo presso l’ UOC di Cardiologia del Policlinico di Palermo e che consentono di completare il ventaglio di opzioni terapeutiche per i pazienti cardiologici con disturbi del ritmo cardiaco e a rischio di morte improvvisa.

Tra le sessioni cliniche, in evidenza il tema delle cardiomiopatie rispetto alle quali, oggi sono disponibili terapie farmacologiche dedicate, che consentono di cambiare drasticamente la storia naturale di alcune patologie relativamente rare come l’amiloidosi cardiaca. Da questo punto di vista, anche il trattamento dello scompenso cardiaco si avvantaggia dell’impiego di terapie farmacologiche sempre più efficaci, capaci di aumentare la qualità di vita dei pazienti affetti da scompenso (ovvero ridurre il numero di ricoveri per riacutizzazione dello scompenso) e aumentare la sopravvivenza.

