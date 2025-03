“Conoscere per decidere. I rischi della democrazia e le lezioni del passato” Seconda giornata della Scuola di Politica di UniPa

Sabato 15 marzo, dalle 10.00, nell’Aula Borsellino del Collegio San Rocco (via Maqueda, 324 – Palermo) si terrà la seconda giornata della Scuola di formazione politica 2025 organizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali – DEMS dell’Università degli Studi di Palermo in collaborazione con la Fondazione per la Sussidiarietà, la Società umanitaria di Milano e Una Marina di Libri.

“Si tratta dell’ulteriore tappa di un percorso che si sta rivelando avvincente – commenta la prof.ssa Carla Monteleone, docente UniPa e componente del Comitato scientifico del Corso – Studenti e cittadini di ogni età si ritrovano in aula per condividere l’analisi e ricostruzioni del nostro recente passato nell’ottica di guardare allo stato di salute delle nostre democrazie con maggiore consapevolezza. Per noi docenti del DEMS significa allargare la nostra prospettiva formativa oltre i consueti orizzonti, abbracciando pienamente anche la Terza missione universitaria, ossia il compito di promuovere e diffondere conoscenza nella città”.

La giornata prenderà il via con una lezione del giornalista e saggista Massimo Franco sul tema “Gli anni ’70 – Il superamento della conventio ad excludendum. Fra tensione e distensione internazionale” in cui sarà analizzato quel periodo storico con particolare riferimento al colpo di Stato in Cile, al compromesso storico e all’assassinio Moro.

Nel pomeriggio, dalle 14.30, si terrà la presentazione del libro di Antonio Nicita “Nell’età dell’odio”. L’autore discuterà con la giornalista Marina Turco e con il pubblico.

Gli incontri si concluderanno alle 16.00 con la testimonianza di Calogero Mannino, ex ministro, che sarà intervistato dal prof. Nino Blando, docente di storia contemporanea al DEMS.

Gli incontri sono gratuiti e aperti al pubblico.

Info qui

Com. Stam.