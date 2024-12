Consegnati encomi civili ai Carabinieri della stazione di Francofonte

L’aula consiliare di palazzo Gravina Cruyllas ha ospitato, nella serata di ieri, la consegna degli encomi civili da parte del sindaco Lentini, quale autorità locale di pubblica sicurezza, su istruttoria e proposta del maggiore dott. Daniel Amato, ai militari della stazione Carabinieri di Francofonte che si sono distinti per le loro azioni.

Presenti il sindaco di Francofonte, l’arch. Daniele Nunzio Lentini e l’intera amministrazione comunale, il maggiore Daniel Amato e gli agenti di Polizia Locale, il capitano Luca Pisano che guida il comando della Compagnia di Augusta, il maresciallo capo Fabio Sardella della stazione Carabinieri di Francofonte, i militari della locale stazione insigniti degli encomi, associazioni locali e cittadini intervenuti per l’occasione.

Ad aprire la manifestazione è stato il dott. Daniel Amato che, dopo aver ringraziato i presenti, ha detto, “stasera è un momento di festa, di incontro, per essere comunità. Un elemento importante della comunità francofontese è che le forze di polizia sono sempre affiancate dall’associazionismo e da una società civile che ci sostiene nei momenti importanti”.

“Si tratta di un momento particolarmente sentito; il sindaco Lentini voleva tributare la riconoscenza, da parte dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità cittadina, nei confronti dell’Arma dei carabinieri che qui a Francofonte, come in ogni realtà, è baluardo di legalità e dello stato di diritto”

“E’ un grande onore anche per me, perché è un ringraziamento che desidero fare come corpo di Polizia Locale, in quanto, è grazie alla presenza costante della locale stazione carabinieri che riusciamo ad adempiere ai nostri compiti”, ha proseguito ancora il maggiore Amato, il quale ha ribadito ai presenti la vicinanza costante e discreta del maresciallo capo Sardella, “sempre pronto al confronto nel rispetto dei ruoli e dell’autonomia istituzionale”.

E poi, parlando dei Carabinieri insigniti ha detto, “Sono tutti militari che si sono contraddistinti nell’attività di quest’anno e ai quali la comunità francofontese è grata”.

Infine, ha ricordato anche dei 3 arresti svolti con l’appuntato scelto qualifica speciale Turco e dell’arresto con il Carabiniere De Caprio, “esempi di collaborazione interforze leale”.

La parola poi è passata al sindaco Lentini che, con voce rotta dall’emozione, ha detto, “sono particolarmente affezionato alla Caserma dei Carabinieri” e poi ha ricordato il militare scomparso recentemente, il vice brigadiere in congedo Enzo Maggiore, “lo conoscevo da anni”.

“Con i militari si crea un bellissimo rapporto e come amministrazione abbiamo cercato di stare sempre vicini, riconoscendo alla nostra Polizia Locale, grazie all’apporto del comandante, un ruolo di assistenza concreta, rivalutando l’intero corpo e impegnandoci fin dal primo giorno per attrezzare il comando, i quali assistono quotidianamente la comunità collaborando costantemente con i Carabinieri di Francofonte”, ha spiegato ai presenti.

“Il Carabiniere è una figura che va guardata con rispetto e con massima vicinanza e vi ringrazio a nome di tutta l’amministrazione comunale e dell’intera comunità francofontese”.

“Il rispetto, la vicinanza e la professionalità che dobbiamo attribuire ai nostri carabinieri deve essere sempre massimo, quello di stasera è un premio di cuore e di vicinanza da parte della nostra amministrazione”, ha sottolineato.

Dopodiché sono stati consegnati gli encomi civili ai militari.

Al comandante della stazione Carabinieri di Francofonte, maresciallo capo Fabio Sardella è stato consegnato l’encomio semplice con la seguente motivazione: “Al comando stazione Carabinieri di Francofonte, consegnato nelle mani del comandante, maresciallo capo Fabio Sardella, il sindaco arch. Daniele Nunzio Lentini e l’amministrazione tutta, esprimono vivo apprezzamento per l’importante impegno profuso da tutti i militari dell’Arma dei Carabinieri in favore della cittadinanza durante l’incendio del 2 agosto 2024. Il Comandante della Stazione Carabinieri di Francofonte ha sempre svolto il proprio incarico con straordinaria dedizione, dimostrando competenza, professionalità e senso del dovere. Grazie all’impegno del Comandante Mar. Ca. Fabio Sardella e a quello del personale da lui coordinato, a cui va esteso il plauso della comunità cittadina, sono stati raggiunti significativi risultati nella promozione della legalità, contribuendo in modo decisivo a rafforzare il senso della sicurezza e fiducia dei cittadini”.

Encomio semplice al Carabiniere Giacomo Iusco con la seguente motivazione: “Il Sindaco Arch. Daniele Nunzio Lentini e l’amministrazione comunale tutta esprimono vivo apprezzamento per l’importante impegno profuso dal militare in favore della cittadinanza durante l’incendio del 2 agosto 2024. Il Carabiniere Giacomo Iusco, nella specie, mostrava un non comune ed elevato senso del dovere e uno spirito di alacre servizio alla comunità cittadina, facendosi interprete visibile delle virtù militari che rendono l’arma dei Carabinieri, presidio tangibile dello Stato nel nostro territorio”.

Encomio solenne al Carabiniere Andrea De Caprio con la seguente motivazione: “Il sindaco Arch. Daniele Nunzio Lentini e l’amministrazione Comunale tutta esprimono vivo apprezzamento per l’importante impegno profuso dal Car. Andrea De Caprio, effettivo presso il comando Stazione Carabinieri di Francofonte, allorchè il 7 settembre 2024, compiva nell’intervento di soccorso dell’anziano cittadino francofontese un gesto particolarmente apprezzato dalla cittadinanza, manifestando un elevato e non comune senso della propria missione istituzionale in uno con una fervorosa dedizione al dovere e fecondità d’azione. Tali motivazioni confermano le eccezionali doti del militare operante nonché la grande stima e apprezzamento di cui è destinatario nella comunità cittadina”.

Encomio solenne all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Cirino Turco con la seguente motivazione: “: “Il sindaco Arch. Daniele Nunzio Lentini e l’amministrazione Comunale tutta esprimono vivo apprezzamento per l’importante impegno profuso dall’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Cirino Turco, effettivo presso il comando Stazione Carabinieri di Francofonte, allorchè il 7 settembre 2024, compiva nell’intervento di soccorso dell’anziano cittadino francofontese un gesto particolarmente apprezzato dalla cittadinanza, manifestando un elevato e non comune senso della propria missione istituzionale in uno con una fervorosa dedizione al dovere e fecondità d’azione. Tali motivazioni confermano le eccezionali doti del militare operante nonché la grande stima e apprezzamento di cui è destinatario nella comunità cittadina”.

La consegna degli encomi si è conclusa con tantissimi applausi da parte dei presenti.

