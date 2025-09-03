Consegnato un attestato di compiacimento del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia ai militari che si sono distinti in un delicato e rischioso intervento svoltosi a Racalmuto

Nella mattinata odierna, presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, il Comandante Provinciale, Colonnello Nicola De Tullio, ha consegnato un formale compiacimento del Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, ai militari distintisi per l’elevata professionalità e lo spirito di servizio dimostrati in occasione di un delicato intervento avvenuto il 26 ottobre 2024 a Racalmuto.

Quel giorno, due bambini in tenera età, di 7 e 4 anni, si trovavano chiusi all’interno di un’abitazione nel centro abitato di Racalmuto, senza possibilità di comunicazione con l’esterno e in condizioni di potenziale pericolo. L’intervento tempestivo e coordinato dei Carabinieri, protrattosi per diverse ore e culminato con l’accesso forzato nell’abitazione anche attraverso i balconi dell’appartamento, consentì di raggiungerli in sicurezza e di affidarli alle cure dei familiari, evitando possibili conseguenze.

La vicenda, particolarmente delicata e seguita in diretta da giornalisti presenti sul posto, ricevette ampio risalto mediatico.

Il compiacimento è stato conferito ai seguenti militari:

– Tenente Colonnello Vincenzo BULLA, Comandante del Reparto Operativo di Agrigento, che ha coordinato tutta l’attività, dalla negoziazione all’irruzione all’interno dell’abitazione;

– Maresciallo Capo Paolo FONTI, in forza al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo;

– Vice Brigadiere Domenico DE GIGLIO, effettivo alla Tenenza Carabinieri di Favara;

– Vice Brigadiere Vincenzo MARCIANO’, addetto all’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Canicattì;

– Appuntato Scelto Q.S. Antonio BUGGEA, effettivo alla Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Agrigento.

Il Comandante della Legione, nel manifestare il proprio compiacimento, ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa professionale e del lavoro di squadra che ha portato a un esito positivo di un intervento ad alto rischio.