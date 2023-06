Consiglio comunale di Marsala ha approvato le delibere per l’organizzazione dell’alzabandiera al monumento ai Mille e quelle di tre debiti fuori bilancio

Ancora un rinvio per le variazioni di bilancio si torna in aula martedì prossimo 13 giugno -Il Consiglio comunale di Marsala nella seduta di ieri pomeriggio (alla presidenza si sono susseguiti Michele Accardi, Vito Milazzo, Eleonora Milazzo ed Enzo Sturiano)

ha proceduto nel corso dei lavori all’approvazione delle delibere inerenti la richiesta dell’organizzazione dell’alza bandiera al Monumento Ai Mille e tre debiti fuori bilancio. E’ stata invece nuovamente sospesa la trattazione delle variazioni di bilancio. Nel corso della seduta spazio anche a breve comunicazioni.

Il primo atto preso in esame è stato quello relativo alla richiesta formulata dal consigliere Flavio Coppola per l’organizzazione, ogni primo sabato del mese, della cerimonia dell’alzabandiera al Monumento ai Mille come segno di unità e identità nazionale. La delibera è stata approvata con 10 voti favorevoli e 2 astenuti (i consiglieri di Civicamente che pur condividendo l’iniziativa hanno dichiarato di astenersi in segno di protesta per lo stato di abbandono in cui versa lo stesso Monumento).

A seguire le comunicazioni dove si sono registrati gli interventi dei consiglieri Rosanna Genna (plauso e condivisione per l’iniziativa dell’alzabandiera), Pino Ferrantelli (al Cimitero si devono effettuare interventi strutturali), Pino Carnese (ha lamentato dapprima l’assenza degli amministratori e successivamente ha mosso critiche all’assessore Gerardi), Eleonora Milazzo, Pino Ferrantelli e Gabriele Di Pietra (interventi preventivi sulle variazioni di bilancio) e Flavio Coppola (Monumento ai Mille alla mercé di tutti e soprattutto dei vandali).

Poi spazio alla delibera sulle Variazioni di Bilancio sulla quale sono intervenuti i consiglieri Eleonora Milazzo, Flavio Coppola, Pino Ferrantelli, l’Assessore Giacomo Tumbarello nonché per chiarimenti tecnici il Segretario Generale Andrea Giacalone e il funzionario del Settore Pianificazione Territoriale, Stefano Pipitone.

In chiusura di seduta l’approvazione di tre debiti fuori bilancio per complessivi 18 mila euro. Tutte le delibere sono state approvate con votazione unanime dei consiglieri presenti in quel momento in aula. A relazionare su questi atti deliberativi è stato il Presidente della Commissione Finanze, Pino Ferrantelli.

I lavori sono stati aggiornati dal Presidente Sturiano alle ore 17 di martedì 13 giugno.

L’intera seduta di Consiglio di ieri pomeriggio può essere rivista e riascoltata al link: https://www.youtube.com/watch?v=4KJV0dnwbzg&t=31s

