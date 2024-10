Consiglio comunale Marsala del 10 ottobre. Approvato all’unanimità l’ordine del giorno sulla sicurezza in città

Aperta la seduta, il Consiglio comunale svoltosi ieri sera a Marsala ha ampiamente trattato il tema della sicurezza in città.

Il presidente Enzo Sturiano ha innanzitutto ringraziato per la presenza in Aula di Rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, il Ten. David Nussi, nuovo comandante del Nucleo operativo radiomobile, il luogotenente Filiberto Colarossi, comandante della Stazione centro e il luogotenente Antonio Scafura della Sezione operativa. “Una presenza significativa, ha sottolineato il presidente Sturiano, perché dimostra la grande attenzione dell’Arma dei Carabinieri sulla tematica in trattazione”. Successivamente, ha preso la parola l’assessore Donatella Ingardia che ha riferito all’Aula circa l’incontro della mattinata in Prefettura. Presenti il sindaco Massimo Grillo e il vicecomandante della Polizia Municipale Salvatore Pocorobba, al Comitato ordine pubblico e sicurezza è stata rappresentata la situazione in città riguardo alla sicurezza, anticipando il contenuto del documento (OdG) che sarà poi discusso in Aula. La stessa Ingardia, nel sottolineare che è stata rafforzata la presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio – prova ne sono alcune operazioni congiunte effettuate nelle scorse settimane – ha riferito all’Aula che è stato ricevuto dal sindaco il Console di Tunisia in Sicilia, riscontrando massima disponibilità e collaborazione per iniziative condivise sul fronte sociale e culturale. Infine, Ingardia ha pure evidenziato che il sindaco Grillo è tra i firmatari di un appello per la proposta di legge che vuole estendere e rafforzare il Daspo Urbano, progetto cui è stato reso partecipe anche il Comitato “Marsala Sicura”, i cui rappresentanti sono stati ricevuti nei giorni scorsi a Palazzo Municipale. Sul punto è pure intervenuto il vicesindaco Giacomo Tumbarello, per il quale il Prefetto è l’Autorità cui vanno rappresentate le criticità, cui seguiranno le scelte del Comitato ordine e sicurezza. E le disposizioni della Questura sui controlli nei week end sul nostro territorio sono una testimonianza dell’operatività delle Forze dell’Ordine coordinate. Al termine, il presidente Sturiano ha letto in Aula l’OdG “Richiesta d’intervento per il contrasto alla microcriminalità e alla violenza nell’intero territorio comunale della città di Marsala” (qui allegato), sottoscritto dai consiglieri e sui cui si è aperta la discussione. Sono intervenuti per dare contributi al dibattito, proposte e suggerimenti i consiglieri Rino Passalacqua, Rosanna Genna, Flavio Coppola, Nicola Fici, Eleonora Milazzo, Pino Ferrantelli, Gaspare Di Girolamo ed Elia Martinico. In linea di massima, tutti hanno richiesto più Agenti, misure più stringenti per i soggetti socialmente pericolosi e una più incisiva azione dell’Amministrazione. Il voto unanime dell’Aula, ha chiuso la discussione e – dopo il saluto e gli ulteriori ringraziamenti ai Rappresentanti dei Carabinieri che hanno assistito al dibattito sulla sicurezza – il presidente ha dato spazio alle comunicazioni.

F. Coppola (ritardi nel servizio di refezione scolastica; multe autovelox annullate perché strumenti non omologati e chi non ha fatto ricorso paga; inconcepibile le visite di invalidità da effettuarsi a Palermo su disposizione dell’Inps). Sulle questioni sollevate ha risposto il vicesindaco G. Tumbarello: mensa (ricorso al Tar della seconda ditta in graduatoria ancora pendente; vecchio gestore non ha consegnato attrezzature e immobili, con il Comune che ha adito le vie legali); autovelox (sanziona chi non rispetta il limite di velocità e chiunque può ricorrere contro la multa); visite invalidità (si valuterà intervento). L’ultima comunicazione del consigliere N. Fici ha riguardato ancora la mensa scolastica e i tempi troppo lunghi per la gara d’appalto che assegna il servizio. Chiede quindi verifiche sulla tempistica delle procedure. Anche su questo ha risposto il vicesindaco, chiarendo che l’espletamento delle gare di importi significativi è affidato alla Centrale Unica di Committenza Centro Unico.

Al termine dei lavori, il presidente ha aggiornato la seduta a lunedì prossimo, 14 Ottobre, alle ore 17:00.

streaming seduta https://www.youtube.com/watch?v=a6MjngJ5I2M&t=4s

Com. Stam.