Consiglio comunale Marsala del 15 ottobre. Approvate le “variazioni di bilancio”. Si torna in aula il prossimo 21 ottobre

Presenti 17 consiglieri, la seduta di ieri dell’Assemblea civica di Marsala – presieduta da E. Sturiano – è stata aperta dalle comunicazioni di R. Genna (sulla delibera GM che ha aggiornato il Piano di Protezione civile che, afferma,

“non è operativo”, e su cui attende chiarimenti dalla Presidenza alla luce dei gravi disagi che si verificano in città per il maltempo); P. Ferrantelli (ha chiesto di esprimere solidarietà all’Arma dei Carabinieri, a seguito dei tre militari deceduti e per i quali è stato decretato il lutto nazionale per le esequie); E. Martinico (mancanza di sicurezza per i cittadini a causa del maltempo perchè, afferma “non siamo attrezzati”).

Dopo avere osservato un minuto di raccoglimento per i Carabinieri deceduti in provincia di Verona nell’atto di compiere il loro dovere, i lavori sono proseguiti con la trattazione delle Variazioni di Bilancio (punto 22). Al riguardo ha relazionato l’assessore S. Agate, cui è seguito un lungo dibattito in cui sono intervenuti – taluni più volte – E. Milazzo (presidente Commissione Bilancio), P. Ferrantelli, R. Genna, M. Fernandez, V. Milazzo, L. Orlando, M. Rodriquez, G. Passalacqua, G. Di Pietra ed E. Martinico, nonché lo stesso presidente Sturiano, il vicesindaco G. Tumbarello e i funzionari M. Sala e G. Alcamo. Posto ai voti la delibera sulle “variazioni di bilancio”, l’Aula si è espressa con voto unanime.

Conclusi i lavori, questi sono stati aggiornati al prossimo 21 ottobre (ore 17:00).

streaming seduta https://www.youtube.com/watch?v=a_3KbMGcwDU