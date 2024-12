Consiglio comunale Marsala del 17 dicembre. Approvate le aliquote IMU con gli stessi importi dello scorso anno

La seduta del Consiglio comunale di Marsala di ieri pomeriggio è stata avviata dal presidente E. Sturiano con il primo punto all’Ordine dei lavori, ossia le comunicazioni. Sono intervenuti: P. Carnese (troppi monopattini sulle strade con pericoli costanti per i pedoni e assenza di vigili che possano intervenire; stato indecoroso dell’Itriella e nessun intervento programmato; diversi chioschi in disuso deturpano e andrebbero rimossi);

E. Milazzo (disagi per modifiche alla viabilità in prossimità di via Dei Mille/piazza Mameli, con stalli di sosta eliminati; pericoli a percorrere sia via Mazara Vecchia che il Lungomare per i lidi, la cui chiusura causa grossi disagi); E. Martinico (strade allagate a causa delle piogge, talune con liquami e nessuna prevenzione; tombini sporchi e intasati, con acqua piovana stagnante; carenza di parcheggi in città); M. Rodriguez (macchine per pagamenti su strisce blu non funzionanti, con mancati introiti; spazio scarico per i camper intasato, con fuoriuscita di liquami); P. Ferrantelli (esprime condivisione degli interventi precedenti; necessaria una rieducazione civica che richiede uno scatto d’orgoglio da parte della politica e di tutti noi); R. Genna (chiede quando è prevista la seduta riservata alle interrogazioni, con la presenza del sindaco). Al termine, su proposta di P. Cavasino, l’Aula ha osservato un minuto di raccoglimento in ricordo della sorella del consigliere R. Passalacqua, deceduta nei giorni scorsi. Concluse le comunicazioni, il Consiglio ha approvato una ventina di delibere di “debiti fuori bilancio” (punti dall’8 al 25 dell’odg). La seduta è poi proseguita con l’atto riguardante le aliquote IMU per l’anno 2025. Dopo l’illustrazione dell’assessore S. Agate che, in sintesi, ha precisato che la Giunta ha confermato le stesse aliquote dell’Imposta Municipale IMU già in vigore. Il Consiglio ha approvato all’unanimità. I lavori proseguiranno questo pomeriggio, alle 17:00.

streaming seduta https://www.youtube.com/watch?v=02kpJyAFXmY

Com. Stam.