Consiglio Comunale Marsala del 17 Marzo. Comunicazioni e dibattito sulla situazione sanitaria. Si ritorna in Aula il martedì prossimo

La situazione sanitaria in provincia di Trapani – a seguito dei ritardi nella consegna degli esami istologici ai malati oncologici – è stato il principale argomento delle comunicazioni, ieri sera, esposte nel corso del Consiglio comunale di Marsala.

Un lungo dibattito, cui è seguito l’avvio della trattazione del punto riguardante “materia catastale”. Si ritornerà un Aula il prossimo 25 marzo.

La seduta è stata avviata dalle comunicazioni di P. Ferrantelli: avvisi di intimazione per multe in parte pagate esaspera i cittadini e, nei casi in cui devono pagare, propone di consentire il pagamento della sola imposta; non è ancora possibile allacciarsi alla fognatura lidi; Consiglio tenuto all’oscuro dell’evento “L’Inno Svelato” dei bersaglieri (l’assessore F. Marchese comunica che neanche lui ne era a conoscenza, se non per la parte riguardante le scuole). A seguire le altre comunicazioni. M. Rodriquez, ancora su avvisi per contravvenzioni non pagate e che risultano in gran parte saldate; botola stradale rumorosa in via Falcone e ancora non si interviene. R. Genna, lacunosa manutenzione del verde al cimitero e proposta di sopralluogo con la competente commissione. E. Martinico, la città è sporca, tombini otturati e strade dissestate; tanti i cantieri aperti e incerta la loro chiusura. M. Accardi, l’Associazione dei Bersaglieri non ha comunicato l’evento dell’Inno né all’Amministrazione né al Consiglio. P. Carnese, grave questa mancanza di comunicazione dell’evento bersaglieri; situazione sanitaria drammatica per la quale il Consiglio deve muoversi. R. Passalacqua, situazione sanità drammatica in provincia di Trapani riportata sui Tg nazionali e, ancor più grave, nessuna presa di posizione del sindaco e silenzio dalla Regione. F. Coppola, situazione sanità è responsabilità politica ma occorre dare sostegno ai pazienti penalizzati e collaborare con i diversi servizi Asp per facilitare i percorsi di tutela; chiede alla Presidenza di concretizzare con atti, assieme all’Amministrazione, la vicinanza ai malati oncologici marsalesi coinvolti nei ritardi degli esami istologici. Ha chiuso l’intervento dell’assessore F. Marchese: argomento sanità delicato e grave, alla ribalta della cronaca nazionale ma su cui non bisogna dividersi; Amministrazione solidale e convinta che occorre tutelare i cittadini coinvolti. Concluse le comunicazioni, l’Aula ha avviato la trattazione del punto 5 “Approvazione dell’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco”. Dopo la relazione del vicesindaco G. Tumbarello, l’illustrazione tecnica è stata affidata all’arch. S. Guastella. Sono seguiti gli interventi dei consiglieri Ferrantelli, Di Girolamo, Vinci e Genna, i quali hanno fatto osservazioni e chiesto chiarimenti in merito. Il presidente E. Sturiano, ritenendo che non ci fossero le condizioni per mettere in votazione l’atto, ha chiuso la seduta e rinviato i lavori al prossimo 25 marzo (ore 17).

Com. Stam.

streaming seduta

https://www.youtube.com/watch?v=OY6l-dLtyjU (ripresa lavori)