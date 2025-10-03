Consiglio Comunale Marsala del 2 Ottobre. Comunicazioni e “debiti fuori bilancio”

Alla presenza di 17 consiglieri, l’Assemblea Civica di Marsala è stata aperta ieri da alcune comunicazioni. Il primo intervento è stato quello di L. Orlando che, dopo avere fatto ascoltare le dichiarazioni alla stampa del sindaco M. Grillo – riguardava la mancanza di risorse per la manutenzione delle strade – ha stigmatizzato le parole del sindaco, contestandone il contenuto perché “sul punto il Consiglio aveva reperito le risorse già a marzo scorso”.

Al dibattito politico che ne è susseguito hanno partecipato E. Milazzo, F. Coppola ed E. Martinico; mentre l’assessore G. Di Girolamo ha riferito all’Aula che si farà portavoce di quanto lamentato e che, riguardo alla suddetta manutenzione, la Giunta ha già adottato l’atto deliberativo che impegna le somme già stanziate dal Consiglio comunale. Intervenuto nuovamente il consigliere L. Orlando, ha richiamato l’attenzione sull’opportunità di finanziamenti ministeriali per il “Conto termico 3.0” (pannelli fotovoltaici, cappotto…), soprattutto con riguardo agli Istituti scolastici.

Al termine, l’Aula ha approvato oltre dieci delibere di “riconoscimento di debiti fuori bilancio”.

Successivamente, N. Fici ha illustrato l’atto indirizzo “Sostegno al disegno di legge regionale sull’istituzione delle unità di pedagogia scolastica”, su cui ha chiesto l’impegno dell’Amministrazione comunale per promuoverne l’approvazione presso l’Ars. A supporto sono pure intervenuti L. Pugliese (primo firmatario dell’atto) e F. Coppola. L’Aula ha approvato l’atto all’unanimità.

Le nuove sedute saranno fissate dopo la programmata Conferenza dei Capigruppo.

Com. Stam.

streaming seduta https://www.youtube.com/watch?v=YOT4qsalYqU&t=6s