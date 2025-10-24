Consiglio comunale Marsala del 23 Ottobre. Approvate le “Modifiche al Programma Triennale” e le “Variazioni di Bilancio”

Seduta di prosecuzione quella di ieri del Consiglio comunale di Marsala, con lavori ripresi sul punto ancora in trattazione, ossia le “Modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche”.

La modifica su cui, nella seduta di martedì scorso, si era aperto un acceso dibattito – in massima parte politico – riguardava il finanziamento regionale di 850 mila euro per la ristrutturazione di parte dei locali dell’ex Ospedale San Biagio, al fine di destinarli ad accogliere il Centro per l’Impiego (attualmente in zona via Istria). In quella seduta, erano emerse diverse osservazioni critiche e richieste di chiarimenti tecnici, a fronte dei quali – vista l’assenza in Aula dell’assessore ai Lavori Pubblici I. Gerardi – era stata rinviata la discussione. Questa, pertanto, è stata ripresa ieri dallo stesso assessore Gerardi, il quale ha specificato che il progetto – presentato dal settore Pnrr e poi trasmesso ai Lavori Pubblici – era stato già illustrato dal vicesindaco G. Tumbarello; mentre per gli aspetti tecnici l’assessore ha rimandato a dirigenti/funzionari competenti. I successivi interventi – V. Milazzo, L. Orlando, P. Ferrantelli, E. Martinico, W. Alagna e F. Coppola – hanno in gran parte ripreso gli argomenti già sollevati nella scorsa seduta (da un lato, mancato coinvolgimento di Consiglio e della competente Commissione, opportunità di scegliere altra sede meno congestionata, mancata individuazione di un’area parcheggio a servizio, dubbi sulla sicurezza della struttura su cui occorre sentire i tecnici, ecc.; dall’altro, è irresponsabile perdere un finanziamento regionale; è un’opportunità che può creare sviluppo urbano, ecc.). Al termine della discussione, l’atto è stato approvato.

Dopo alcune dichiarazioni di voto e l’approvazione del punto riguardante “variazioni di bilancio”, l’Aula ha osservato un minuto di raccoglimento per la morte della signora Mattia Rita Pizzo, moglie del comandante della Polizia municipale Giuseppe D’Alessandro.

Al termine, il presidente E. Sturiano ha aggiornato i lavori al prossimo 28 ottobre (ore 17:00).

