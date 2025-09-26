Consiglio comunale Marsala del 25 Settembre. Approvati due Regolamenti e “debiti fuori bilancio”. Si torna in Aula martedì prossimo

Alla presenza di 15 consiglieri, la seduta di ieri sera presieduta da E. Sturiano si è aperta con la comunicazione di L. Pugliese. Ha riguardato “problemi di sicurezza su via C. Isgrò”, segnalatagli dai commercianti della stessa via, evidenziando altresì l’impossibilità di sostare temporaneamente con l’auto (30 minuti) per la presenza di panchine sulla strada, stabilmente occupate da persone che bivaccano sulla via.

La seduta del Consiglio comunale è poi proseguita con la votazione e l’approvazione all’unanimità di due Regolamenti. Il primo, quello “per la gestione dell’Ufficio Economato/provveditorato”, illustrato da P.G. Giacalone; l’altro, “Regolamento per la concessione delle civiche onorificenze” – emendato – su cui ha relazionato F. Coppola.

Successivamente, l’Aula ha votato favorevolmente dodici delibere di “riconoscimento debiti fuori bilancio”.

Prima di chiudere la seduta, il presidente E. Sturiano ha aggiornato i lavori a martedì prossimo, 30 ottobre, alle ore 17.

