Consiglio comunale Marsala del 26 settembre. Approvato il Piano d’Azione per Energia sostenibile e Clima (Paesc)

Seduta di prosecuzione quella di ieri del Consiglio comunale di Marsala. L’Assemblea civica ha proseguito con la trattazione del “Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc)”, previsto dal “Patto dei sindaci” dell’Unione Europea per il raggiungimento degli obiettivi comunitari in campo energetico-ambientale.

Sul punto erano già intervenuti l’assessore Francesco Marchese – con delega all’Ambiente – e il dirigente Pier Benedetto Mezzapelle. Ieri, ha relazionato anche il presidente della Commissione Urbanistica A. Vinci che, nell’esprimere parere favorevole sull’atto, ha auspicato che si possa dedicare una giornata istituzionale sul tema “clima”. Successivamente, l’Aula ha approvato il Paesc all’unanimità. Votati favorevolmente anche due debiti fuori bilancio.

Nel corso della seduta, spazio anche ad alcune comunicazioni, cui ha fornito chiarimenti l’assessore F. Marchese. In particolare, sono intervenuti R. Genna (preoccupazioni per il trasporto pubblico a causa della partecipazione di autisti al concorso di vigili urbani; tratto del Lungomare sud ancora al buio; incresciosa situazione fognaria in via Vecchia Mazara ancora non risolta). Su quest’ultimo problema ha pure preso la parola A. Vinci, affermando che le soluzioni ci sono ma non vengono avviate (sul punto, l’assessore F. Marchese ha riferito che il sindaco ha effettuato un ulteriore sopralluogo in via Vecchia Mazara). F. Coppola (sulla giusta decisione di spostare le palme del Lungomare-Waterfront, a beneficio di spazio per sosta emergenza); V. Milazzo (notizie sulla procedura di acquisizione di Villa Exotic e sul prospettato recesso dal Distretto Turistico, punti su cui il presidente E. Sturiano ha concordato sulla loro calendarizzazione); L Orlando (riservare una seduta per trattare le interrogazioni in Aula, alla presenza della Giunta).

streaming seduta https://www.youtube.com/watch?v=JUP6OkG76z0