Consiglio comunale Marsala del 28 Novembre. Approvate la “Variazioni di Bilancio”. Nuova seduta il prossimo 3 dicembre

Alla presenza di 14 consiglieri, il Consiglio comunale di Marsala ha proseguito nella seduta di ieri con la discussione sulle “Variazioni di Bilancio”. Dopo l’intervento di G. Carnese (ha lamentato l’assenza in Aula della Giunta), condiviso da P. Ferrantelli (richiesta di sospensione della seduta), l’Aula ha approvato le “Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027, con applicazione di avanzo vincolato”.

Successivamente, le comunicazioni di E. Martinico (le strade di Marsala sono dissestate e possono causare incidenti gravi, chiede al sindaco di controllare e intervenire urgentemente); G. Carnese (condivide il problema sollevato da Martinico, aggiungendo che ciò arreca danni al bilancio per la richiesta di risarcimenti); N. Fici (mancato confronto con l’Amministrazione sulle rette da corrispondere sia per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che per i neomaggiorenni stranieri, chiarendo che sul punto non sono pervenute rassicurazioni contabili da parte di sindaco e dirigenti).

Subito dopo, è stata posta in trattazione la seconda proposta di “variazioni di bilancio”, su cui ha relazionato l’assessore S. Agate; mentre gli aspetti tecnico-finanziari sono stati illustrati dal dirigente F. Angileri. Nell’ambito della discussione – con tratti spiccatamente politici – che si è aperta in Aula, sono intervenuti P. Ferrantelli, V. Milazzo, L. Orlando e N. Fici. Dopo le votazioni sugli emendamenti – illustrati dai proponenti Sturiano, Di Pietra e Orlando – il Consiglio ha approvato la seconda delibera sulla “Variazione generale al Bilancio di Previsione”. I ringraziamenti all’Aula e ai dirigenti da parte dell’assessore S. Agate e del presidente E. Sturiano hanno chiuso la seduta, con lavori aggiornati a Mercoledì prossimo – 3 Dicembre – alle ore 17.

Com. Stam.

streaming seduta https://www.youtube.com/watch?v=OU1HDgWQBHE