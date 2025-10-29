Consiglio comunale Marsala del 28 Ottobre. Bocciata la delibera “Marsala Servizi”. Lavori aggiornati al prossimo 4 novembre

Ieri, la seduta del Consiglio comunale di Marsala – presieduta da E. Milazzo – è stata avviata con le comunicazioni di L. Orlando (ha ribadito la richiesta di presentazione in Aula della Relazione del sindaco sull’Attuazione del programma) e R. Genna (nessuna risposta alle sue interrogazioni, inclusa quella sul mancato aggiornamento del piano di protezione civile comunale; coinvolgere la città in materia di sicurezza a Marsala, con una seduta aperta e/o una manifestazione pubblica).

Dopo una breve sospensione, l’Aula è stata chiamata a trattare l’atto riguardante “Marsala Servizi”, che modifica il vigente Statuto dell’Istituzione Marsala Schola. La delibera è stata illustrata dall’assessore S. Agate, presenti l’assessore G. Lombardo, nonché Francesco Mannone e Giancarlo Sparla, rispettivamente componente del CdA e direttore di Marsala Schola. In sintesi, per la partecipata del Comune è stata proposta un’integrazione al suo Statuto. Oltre a continuare ad occuparsi di servizi prettamente scolastici (tra cui refezione, asili nido e scuolabus), Marsala Schola sarebbe chiamata ad assicurarne altri, quali l’organizzazione di eventi culturali, stagioni teatrali e rassegne cinematografiche per le scuole, con gestione dei contenitori culturali. Al termine, in assenza di richieste di interventi, l’Aula ha votato e bocciato la proposta. Subito dopo, le dichiarazioni di voto – di contenuto spiccatamente politico – dei consiglieri F. Coppola, G. Di Pietra e R. Passalacqua.

La seduta si è chiusa dopo l’approvazione di tre debiti fuori bilancio, con lavori aggiornati al prossimo 4 novembre (ore 17:00).

