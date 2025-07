Consiglio Comunale Marsala del 30 Giugno. Dibattito politico e modifiche a Regolamenti Servizi sociali e Tassa rifiuti

La seduta di ieri del Consiglio comunale di Marsala si è aperta con l’osservanza di un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Caterina Di Girolamo e Antonio Intorcia. Subito dopo, alcune dichiarazioni sull’attuale situazione politica, in cui hanno preso la parola G. Ferrantelli, R. Genna, V. Milazzo, E Milazzo (che ha anche sollevato un “problema sicurezza in città”), P. Carnese e L. Orlando.

Al termine, il presidente E, Sturiano ha avviato la discussione sulla “Modifica al Regolamento interventi economici e di solidarietà sociale” (punto 7), su cui sono stati presentati due emendamenti illustrati da N. Fici e F. Coppola: l’Aula ha approvato l’atto così come emendato.

Sul punto all’odg riguardante “Modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti” (TARI) ha prima relazionato l’assessore S. Agate; quindi, sono stati presentati due emendamenti illustrati da E. Milazzo. L’Aula ha approvato l’atto così come emendato. La modifica più significativa al Regolamento Tari riguarda il pagamento della tassa rifiuti per l’anno 2025: può essere versato in unica soluzione il prossimo 16 ottobre; mentre la rateizzazione è sempre possibile in 4 soluzioni, con scadenza il giorno 16 dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre. Le altre modifiche riguardano l’allineamento alle prescrizioni di legge per specchi d’acqua, porticcioli e circoli nautici; la percentuale di superficie forfetaria da tassare in caso di attività commerciale che si svolge all’interno di un’utenza domestica; la nuova classificazione (7A) per gli agriturismi.

I lavori sono stati aggiornati al giovedì prossimo, 3 luglio, alle ore 18.

streaming seduta https://www.youtube.com/watch?v=sBL9X4gknFY