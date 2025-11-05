Consiglio comunale Marsala del 4 Novembre. Dibattito politico su Marsala Servizi e Asacom. Approvati debiti fuori bilancio

La seduta del Consiglio comunale di Marsala di ieri – presieduta da E. Milazzo – è stata avviata con l’intervento di F. Coppola che ha stigmatizzato l’assenza in Aula di sindaco e assessori, affermando la gravità della replica del sindaco riguardo la bocciatura di “Marsala Servizi” e su cui chiede un confronto in Aula perchè “il Consiglio è stato accusato di non avere approfondito la questione, con conseguente pubblicazione del comunicato sulla pagina social istituzionale”. Lo stesso Coppola, in un secondo intervento, ha chiesto un confronto anche per la questione Asacom criticando una nota del sindaco diretta ai dirigenti scolastici e che “programma per il 2027, oltre la durata di questa Amministrazione, a mandato scaduto”. Su “Marsala Servizi” e assenza in Aula della Giunta sono pure intervenuti R. Passalacqua (ha accennato anche alla questione sicurezza e all’operazione antidroga in città), E. Martinico (ha chiesto alla stampa di riportare l’assenza in Aula del sindaco e la mancanza di garbo istituzionale), R. Genna (ha sottolineato l’assenza in Aula anche di dirigenti e funzionari; ha sollecitato le risposte dell’Amministrazione alle interrogazioni, soprattutto con riguardo al piano di protezione civile), P. Cavasino (ha chiesto al segretario generale se sia lecito pubblicare sulla pagina social istituzionale un comunicato che esprime considerazioni politiche su decisioni prese dal Consiglio), V. Milazzo (necessità di confronto politico serio su Asacom e servizi sociali, la cui delega non ha un assessore di riferimento) e L. Pugliese (la nota del sindaco su Asacom ha risvolti politici e va discussa nella competente Commissione consiliare).

Concluse le comunicazioni, l’Aula ha approvato dieci delibere riguardanti “riconoscimento di debiti fuori bilancio”.

