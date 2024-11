Consiglio Comunale Marsala del 4 Novembre

Approvati il Bilancio consolidato 2023 e diversi “debiti fuori bilancio”. Spazio anche ad alcune comunicazioni dei consiglieri

Aperta la seduta alla presenza di 13 consiglieri comunali, il presidente E. Sturiano ha dato la parola ad alcuni consiglieri (sull’ordine dei lavori), mentre G. Di Girolamo ha posto all’attenzione dell’Aula il mancato avvio in servizio di lavoratori Lpu, su progetto finanziato dalla Regione. Prelevati ed approvati tredici delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (punti dall’8 al 20 dell’Odg), l’Aula ha avviato il dibattito sul Bilancio consolidato-Esercizio finanziario 2023. Dopo l’intervento dell’assessore S. Agate, ha relazionato il dirigente F. Angileri. Sul punto sono intervenuti E. Milazzo, F. Coppola, P. Cavasino, G. Di Girolamo e P. Ferrantelli (questi ultimi due per chiedere di accantonare l’atto). Successivamente, l’Aula ha votato il Bilancio consolidato, approvandolo all’unanimità.

Subito dopo, il presidente E. Sturiano ha dato spazio alle comunicazioni: R. Genna (quando sarà presentato in Aula il Documento Unico di Programmazione DUP); M. Rodriquez (quale viabilità alternativa a seguito dei lavori in piazza Mameli, proponendo alcune soluzioni in merito; quartiere di Sappusi al buio); P. Ferrantelli (da due anni nuova fognatura lidi sud non attiva; pubblica illuminazione assente in ampi tratti di via Salemi e del Lungomare sud; fognatura scoppiata in via Istria e nessuno ancora provvede; in via Lilibeo occorre pulizia e c’è il manto stradale sconnesso); F. Coppola (criticità pubblica illuminazione in molte aree della città; urgenza della figura del garante per la disabilità, nonché di quella per il fanciullo e l’adolescenza; rivedere il Regolamento dei Servizi sociali, non più in linea con le esigenze del territorio; va regolamentata la concessione delle onorificenze); L. Orlando (il piano della viabilità è fermo al 2015 e il piano dei parcheggi non si conosce completamente; la modifica alla viabilità in piazza Mameli andava valutata prima dell’esecuzione dei lavori).

Per l’Amministrazione Grillo, a talune richieste di chiarimenti hanno risposto l’assessore D. Ingardia (ha comunicato all’Aula che è di imminente predisposizione un provvedimento della Polizia Municipale riguardante la viabilità in via Dei Mille/L’Africano, per andare incontro alle richieste dei commercianti di via Sibilla); l’assessore G. Piccione (ha comunicato che il nuovo bando per il garante della disabilità è pronto per la pubblicazione; mentre il garante per infanzia e adolescenza è stato individuato ed entro il mese si provvederà alla nomina; ha infine aggiunto che si sta lavorando sul Regolamento per i contributi di solidarietà sociale).

Conclusi gli interventi, il presidente E. Sturiano ha aggiornato i lavori a Lunedì prossimo, 11 novembre, alle ore 17.

