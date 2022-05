Consiglio comunale Marsala. Si ritorna in aula lunedì prossimo

Si è aperta con il ricordo dell’on. Egidio Alagna e del dirigente Sebastiano Luppino la seduta del Consiglio comunale di Marsala, tenutasi ieri a Palazzo VII Aprile.

A prendere la parola, in nome dell’intera Assise, è stato il presidente Enzo Sturiano e, successivamente, il vice sindaco Paolo Ruggieri che, a nome della Giunta Municipale, ha espresso il cordoglio alla famiglia. Ha fatto seguito un minuto di raccoglimento dell’Aula.

Diverse comunicazioni hanno poi caratterizzato il proseguimento della seduta, a cominciare da quelle di Flavio Coppola su Convitto Sordomuti (appello alla presidenza e al sindaco Grillo per scongiurarne la chiusura; organizzare incontro in Assessorato regionale con direttore Pubblica Istruzione e dirigente Ufficio Scolastico); su Assistenti Igienico-personali (paventa intese sindacali che possano mettere a rischio l’assistenza ai bambini che, al contrario, va garantita tutto l’anno); sulla Tassa di soggiorno (occorre incontrare gli operatori turistici, concordando e programmando le finalità dell’aumento della tassa); sul libro “Ririri è meglio di sorridere” (se l’Amministrazione ritiene di essere stata truffata, denunci i fatti invece di fare un video). Il consigliere Rino Passalacqua ha richiamato l’attenzione su Ospedale (non lo riavremo per i prossimi anni perchè svuotato di medici e apparecchiature, stigmatizzando altresì l’assenza di interventi sul tema da parte della deputazione regionale di destra e di sinistra); Canile Municipale (gli animali sono senza mangime e tutti ne sono al corrente anche a seguito di sopralluoghi; chiede all’assessore Alagna di relazionare in Aula); Aeroporto (merito al manager Salvatore Ombra se il Vincenzo Florio si sia risollevato e continui a crescere). Sulle comunicazioni di Passalacqua è intervenuto il presidente Sturiano, affermando di condividerne il pensiero espresso sulla sanità regionale, comunicando altresì che è stato riattivato il reparto di Cardiologia; mentre sull’Aeroporto ritiene che accanto alle capacità manageriali di Ombra, occorra anche sottolineare come l’Amministrazione Grillo – a differenza di altri Comuni – si sia fatta carico di onerare impegni assunti con precedenti contratti. Il consigliere Pino Ferrantelli, pur concordando con Passalacqua sull’Ospedale, non condivide i “toni da comizio” con cui ha espresso il suo pensiero. L’intervento di Leo Orlando ha riguardato il Parcheggio comunale di via G. Anca Omodei (stato di degrado e abbandono, assessore non consequenziale all’impegno di sistemarlo) e la Tassa di soggiorno (chiesta la presenza in Aula dell’assessore Alagna prima di chiedere il prelievo del punto, per sapere la destinazione dei fondi della stessa tassa). Piergiorgio Giacalone, nella qualità di presidente della Commissione Affari Generali ha riferito che la stessa sta trattando la tassa di soggiorno, con programmata audizione del sindaco, e pertanto ritiene inopportuno il prelievo del punto (lo stesso Orlando ne manifesta la condivisione).

La comunicazione di Mario Rodriquez ha riguardato il plesso scolastico Sirtori, ancora con lavori in corso (la Segreteria, attualmente ospitata al Commerciale, dal 31 Maggio dovrà trasferirsi e chiede di sollecitare gli Uffici affinchè si ricerchino soluzioni per la nuova sede). Il consigliere Nicola Fici sottolinea affinità tra la situazione dell’Ospedale e l’acquisto del libro dell’editore Fortuna (in entrambi i casi l’Amministrazione è stata “bleffata”, aggiungendo che sulla sanità occorre fermezza e sull’acquisto del libro appare inopportuno il video di sindaco e vicesindaco); riguardo alla Tassa di soggiorno, invece, chiede la presenza in Aula del sindaco e dell’assessore Alagna, chiamati a motivarne l’aumento e spiegare se ciò concorrerà ad elevare gli standard di accoglienza turistica. Andrea Marino è intervenuto per dire che c’è un problema uguale in tutti i Comuni, quello del potere di funzionari e dirigenti: occorre un’iniziativa consiliare per invitare lo Stato italiano per ridimensionare tali poteri. Leonardo Pugliese avverte una scollatura tra Amministrazione e settore turistico per mancanza di dialogo tra le parti; il caso emblematico è la tassa di soggiorno su cui, comunque, si possono ricucire i rapporti. Walter Alagna, ancora sulla Tassa di soggiorno per dire che manca un progetto turistico – con relativi servizi funzionanti – dietro la richiesta del suo aumento, erroneamente trattata come una semplice questione contabile. Il consigliere Gaspare Di Girolamo, nel condividere quanto affermato da Pugliese (scollamento tra Amministrazione e settore turistico), sottolinea che l’assessore al turismo non ha firmato la proposta deliberativa di aumento che è scarsa di contenuti, non dimostrando altresì come investiranno i proventi (sul punto, il cons. Ferrantelli ha affermato che l’assessore Alagna è stato ascoltato dalla Commissione ed ha difeso la proposta di aumento, non riuscendo comunque ad essere convincente). La consigliera Rosanna Genna evidenzia che sulla Tassa di soggiorno l’assessore al turismo, ad una sua interrogazione in Aula, si trovò in difficoltà nel rispondere, aggiungendo che l’argomento è stato approfondito in Commissione e che comunque andava affrontato ad inizio d’anno coinvolgendo gli operatori del settore nella programmazione. L’ultimo intervento, quello di Gabriele Di Pietra, ha riguardato ancora la Tassa di soggiorno (la Commissione ha lavorato approfonditamente ascoltando gli assessori D’Alessandro e Alagna); il Bilancio (sul ritardo degli atti propedeutici, chiede all’Amministrazione se abbia sollecitato i competenti uffici); stigmatizza la sola presenza del vice sindaco in Aula, a fronte dei tanti punti importanti all’Odg che meritano altri assessori in Consiglio. Concluse le comunicazioni, il presidente Sturiano ha chiuso i lavori, aggiornandoli a Lunedì prossimo, 23 Maggio, con inizio di seduta fissato per le ore 17.

Com. Stam./foto