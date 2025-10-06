Consiglio Federale a Roma l’8 ottobre

Il presidente FIP Giovanni Petrucci ha convocato a Roma (Salone d’Onore del CONI, Largo Lauro de Bosis 15) il Consiglio Federale della FIP che si terrà mercoledì 8 ottobre dalle ore 14:00.
Interverrà, su invito del presidente Petrucci, il CT Luca Banchi.
Questo L’Ordine del Giorno:
Approvazione verbale riunione 17 luglio 2025
Comunicazioni del Presidente
Lega di società professionistiche
Pratiche legali
Regolamenti federali
Settori, Comitati, Commissioni e Uffici
Delibere amministrative
Società sportive
Varie ed eventuali
Com. Stam.
0 comments