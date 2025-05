Consiglio Federale del 17 maggio a Montalcino

MONTALCINO – Il quarto Consiglio federale del 2025 si è tenuto oggi a Montalcino in occasione della Eroica Juniores.

In apertura dei lavori è intervenuto Giancarlo Brocci, ideatore della famosa ciclostorica e di tutte le manifestazioni ad essa collegate “L’Eroica è diventata un punto di riferimento nel mondo per le sue tante valenze: riscoperta del ciclismo eroico, salvaguardia del territorio, valori tecnici e umani legati alla fatica, il gusto dell’impresa, il rispetto dell’ambiente. Abbiamo fatto questo non per profitto ma per la passione del ciclismo. Per questo abbiamo aggiunto, al calendario delle iniziative, anche l’Eroica juniores, che è subito diventata una corsa universalmente apprezzata. Vogliamo continuare a lavorare in questa direzione e ci mettiamo a disposizione della Federazione per costruire insieme nuovi progetti.”

Il presidente della Federazione Cordiano Dagnoni nelle comunicazioni iniziali ha quindi ringraziato Giancarlo Brocci, Franco Rossi e tutto il gruppo di lavoro dell’Eroica, raccogliendo l’invito degli stessi a costruire progetti comuni per la diffusione e pratica. Poi il massimo dirigente ha ricordato i recenti successi agonistici: “Complimenti agli juniores, protagonisti della Coppa del Pace, e a Vittoria Bussi, che in pochi giorni ha abbassato il record dell’Ora e quello sui 4 km.” Dal punto di vista dei rapporti con le Istituzioni internazionali, il Presidente ha confermato gli ottimi rapporti con UEC che porterà all’ingresso di diverse figure rappresentanti del nostro movimento nelle commissioni europee.

“Abbiamo partecipato ad un convegno dell’Università di Palermo – ha concluso Dagnoni – con il presidente della Federcalcio Gravina riguardo l’importanza dello sport, ciclismo e calcio in particolare, per migliorare la condizione sociale e far crescere la consapevolezza civile. Un convegno che potrebbe essere foriero di progetti futuri in questi ambiti.”

Sono seguiti i lavori: di seguito i punti più importanti trattati

AFFARI GENERALI – Il CF ha dato via libera alla firma di una convenzione con la Federazione rumena per attività comuni. Il presidente della Commissione Amatoriale Cantini ha informato il Consiglio sugli esiti della riunione dei giorni scorsi con gli Enti di Promozione sportiva che ha portato al rinnovo delle convenzioni in essere fino alla fine dell’anno.

Il segretario generale Marcello Tolu ha illustrato la situazione dei velodromi di Montichiari e Spresiano. A Montichiari sono iniziati i lavori per la struttura contigua che ospiterà il centro federale. A Treviso si stanno ultimando i passaggi burocratici e di assegnazione dei lavori che potrebbero iniziare all’inizio del prossimo anno.

STRADA – Il Consiglio ha accolto la proposta della STF, realizzata a seguito di diversi incontri con le società e CR, e ha deliberato l’utilizzo delle radio anche per la categoria juniores m/f.

Assegnate le prove per il progetto Crono 2025:

25/4 – SC Terranova

31/5 – ASD Pedale Romanenghese

31/5 – SC Cotignolese

12/7 – ASD Virtus VII Miglio

FUORISTRADA – E’ nato il Progetto Scouting che prevede stage itineranti nel Centro Sud per la scoperta e valorizzazione di talenti.

PISTA – Assegnate le prove del Trofeo delle Regioni su Pista 2025. La finale si svolgerà a Forlì. Le altre prove a Busto Garolfo (nord), Firenze (centro) e Noto (sud).

SICUREZZA – E’ intervenuto Marco Cavorso, in nome dell’ACCPI, per illustrare le attività in cantiere dell’associazione, indicando anche possibili linee di azioni comuni. Il Consiglio ha apprezzato l’intervento, auspicando la realizzazione di un accordo di collaborazione con ACCPI sulla base quanto emerso e su una strategia comune di comunicazione.

CAMPIONATI ITALIANI

Assegnati i seguenti campionati italiani:

– Crono individuale: Donne Elite e U23, Juniores e Allievi uomini e donne il 25 e 26 giugno per l’organizzazione della Libertas Ceresetto ASD in località Morsano al Tagliamento – San Vito al Tagliamento.

– Pista giovanile: Firenze tra fine luglio, inizio agosto;

– Pista juniores: Noto, ad ottobre

Com. Stam. + foto FCI