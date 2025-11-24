Consiglio Federale. Trapani Shark: un punto di penalizzazione. Italia-GB a Livorno il 2 marzo 2026. Le Azzurre U17 al Mondiale

Si è tenuto a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, il Consiglio Federale della FIP presieduto dal dott. Giovanni Petrucci. Tra i principali argomenti trattati:

Trapani Shark La FIP ha ricevuto, nel corso del mese di ottobre, una segnalazione dalla Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche di calcio e basket (che ha sostituito la ComTeC da questa stagione sportiva), in ordine alla posizione della società Trapani Shark. È stato riscontrato che la società Trapani Shark “non ha effettuato il versamento della IV rata in scadenza entro la mensilità di agosto 2025 relativa al Processo verbale di contraddittorio stipulato con l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani – in data 29 maggio 2025 per un importo complessivo pari a circa Euro 120.969,37”, per la quale è prevista dal Manuale delle Licenze la sanzione edittale di un punto di penalizzazione in classifica nell’anno sportivo in corso che il Consiglio Federale ha deliberato.

La Commissione ha inoltre segnalato che il Club ha prodotto una dichiarazione dove afferma di essere in regola con le scadenze per il pagamento delle rate previste dal “verbale di contraddittorio” sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate. Rispetto a tale dichiarazione sono stati trasmessi gli atti alla Procura federale per quanto di competenza. La Procura ha altresì aperto un altro fascicolo in merito all’iscrizione al campionato di serie A 2025-26 della stessa Trapani Shark.

FIBA World Cup 2027 Qualifiers: Italia-Gran Bretagna a Livorno

La gara Italia-Gran Bretagna, seconda partita della seconda “finestra” di qualificazione alla FIBA World Cup 2027, si disputerà al Modigliani Forum di Livorno il 2 marzo 2026. Gli Azzurri, che giovedì 27 novembre giocheranno a Tortona contro l’Islanda e domenica 30 novembre a Klaipeda contro la Lituania, ritorneranno dunque nel capoluogo toscano a distanza di tre anni (febbraio 2023, Italia-Ucraina 85-75 nelle qualificazioni al Mondiale 2023).

Whistleblowing

La FIP attiverà il canale di segnalazione in convenzione con Sport & Salute S.p.A.

Nota di Variazione al BdP 2025

È stata approvata la terza variazione al Bilancio di Previsione 2025

L’Italia al Campionato Mondiale U17 femminile

L’Italia parteciperà al Campionato Mondiale Under 17 Femminile che si giocherà a Brno (Rep. Ceca) dall’11 al 19 luglio 2026, dopo la rinuncia della Serbia. Per il Settore Nazionale Femminile quello di Brno sarà l’ottavo Mondiale a partire dal 2011.

L’Italia prenderà parte anche al prossimo Mondiale Under 17 maschile, che nel 2026 si giocherà in Turchia dal 27 giugno al 5 luglio, grazie al quarto posto ottenuto all’Europeo Under 16 della scorsa estate.

