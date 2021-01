La settimana scorsa a Palermo in piazza del Parlamento davanti Palazzo dei Normanni, gli operatori dei Consorzi di Bonifica di Sicilia, hanno manifestato per rivendicare certezze sul loro futuro lavorativo ancora oggi precario. I lavoratori dei Consorzi di bonifica, organizzati dal sindacato Sifus, hanno portato le loro istanze in Parlamento.

In particolare, la questione principale affrontata riguarda il meccanismo del turnover relativo al personale stagionale. “Noi continueremo a lottare per riportare giustizia nel comparto – dice Ernesto Abate Segretario generale del Sifus Consorzi di Bonifica – ci siamo accorti che il testo che sarà votato in Aula nei prossimi giorni, risulta essere monco sulla questione turnover rispetto al Ddl n. 856 e limitato esclusivamente al biennio 2019-2020, portando solo 40 lavoratori a beneficiare del criterio di scorrimento automatico delle fasce di garanzia occupazionale più basse, fino ad arrivare al tempo indeterminato. Per tali ragioni, – prosegue Abate – riteniamo che questi paletti che riducono il beneficio ha un solo il biennio, escludendo la stragrande maggioranza dei lavoratori, condurrà i Consorzi di Bonifica ad ulteriore crescita dei contenziosi ed un aumento degli affidamenti di opere alle ditte esterne”.

“In segno di protesta contro una politica inconcludente, -continua il segretario del Sifus – oggi abbiamo occupato la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, insieme al gruppo dirigente proveniente da tutto il territorio siciliano.

Nei prossimi giorni sono state programmate manifestazioni di piazza, in modo che la politica non rimanga indifferente alla questione”.

Auspico che il Parlamento siciliano faccia la sua parte, rendendo i consorzi di bonifica determinanti per lo sviluppo del settore agroalimentare.

Ho presentato un ordine del giorno che impegna il Governo regionale ad estendere il turnover a tutti gli operai dei consorzi di bonifica, – conclude Vincenzo Figuccia deputato della lega all’Ars – al fine di rendere quello che attualmente viene definito un carrozzone politico, in un comparto all’avanguardia per lo sviluppo della nostra terra.

Com. Stam.