Consorzio Universitario Empedocle, in entrata Provincia, ASP e PARCO

Il presidente Perino: “Uniamo le forze in campo per Rilanciare la Cultura e l’Istruzione universitaria ad Agrigento. ”

Agrigento. Il Presidente del Consorzio Universitario Empedocle, Giovanni Perino, desidera annunciare un’importante serie di iniziative che mirano a costruire le condizioni per potenziare e rilanciare il Consorzio così come da impulso del governo regionale guidato da Renato Schifani che mostra particolare attenzione anche allo sviluppo e al rilancio del territorio di Agrigento: “Intanto, stiamo lavorando per reintegrare la Provincia regionale nel Consorzio, un passo fondamentale per creare sinergie sempre più forti tra le istituzioni locali e il mondo accademico. Questo rientro può rappresentare non solo una questione di collaborazione, ma un vero e proprio impegno a costruire un futuro migliore per i nostri studenti e per la comunità di Agrigento.”

“Inoltre – prosegue il presidente Giovanni Perino – su input dell’assessore regionale dell’Istruzione Mimmo Turano, che ha manifestato ampia disponibilità al rilancio delle relazioni con l’Università degli studi di Palermo durante l’incontro svolto nei giorni scorsi in Assessorato con il rettore Massimo Midiri, la nostra visione si amplia ulteriormente con un percorso per l’ingresso dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Agrigento e del Parco Archeologico della Valle dei Templi. Queste importanti istituzioni non solo arricchiranno il Consorzio, ma contribuiranno a creare un ambiente unico, dove cultura, salute e formazione si intrecciano per valorizzare il nostro patrimonio e creare ulteriori opportunità in termini di formazione universitaria altamente specialistica. Immaginiamo un consorzio che non sia solo un luogo di apprendimento, ma anche un centro di eccellenza culturale e sociale, capace di attrarre studenti e visitatori da tutto il mondo.”

“Le iniziative di rilancio – ribadisce il vertice della governance – si collocano in un contesto di grande fermento, in vista di Agrigento Capitale della Cultura 2025: un’opportunità straordinaria per mettere in luce la bellezza e la ricchezza del territorio. Vogliamo contribuire a trasformare Agrigento in un faro di cultura, innovazione e accoglienza, dove anche ogni studente possa sentirsi parte di un viaggio entusiasmante e significativo.”

Per continuare su questa rotta di crescita e sviluppo del Consorzio Universitario, giorno 11 venerdì ottobre 2024 ci sarà un’importante occasione di confronto e collaborazione. L’incontro arriva a un mese dall’istituzione del “Tavolo tecnico permanente per il rilancio dell’Università nel territorio agrigentino” che, sostenuto da rappresentanti di enti locali e del mondo accademico, ha già avviato un’importante riflessione su come migliorare i servizi per gli studenti. “Ci siamo prefissi di affrontare questioni cruciali come i collegamenti di trasporto pubblico, i servizi di ristorazione, l’accesso alle biblioteche, la residenzialità universitaria e la manutenzione straordinaria degli spazi. Ogni passo che facciamo – conclude il presidente del Consorzio universitario di Agrigento, Giovanni Perino – è orientato anche a garantire che gli studenti abbiano accesso a un ambiente di apprendimento stimolante e di qualità: con il supporto di tutti, stiamo provando a tracciare un futuro diverso per il Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento“.

