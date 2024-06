Contemporanea Prize 2024 | Un concorso gratuito aperto ad artisti under 40 italiani ed internazionali

Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione di Contemporanea Prize, il concorso a partecipazione gratuita promosso da Comune di Tagliacozzo, Associazione Culturale ARTEiX e Spazio Hangar – Nuovo Laboratorio Sperimentale d’Arte per sostenere i giovani artisti italiani e internazionali e valorizzare, attraverso l’arte e la cultura, uno dei borghi più belli d’Italia.

Riservato agli artisti under 40, il premio è aperto a vari linguaggi della ricerca artistica contemporanea: Pittura, Scultura e Installazione, Fotografia. Gli artisti interessati potranno presentare online la propria candidatura entro e non oltre il 4 luglio 2024.

Costruire nuovi mondi è il tema di Contemporanea Prize 2024. «L’arte continua a darci sempre più possibilità di creare interi mondi, fantastici, offrendo alternative inaspettate, utopiche tanto quanto praticabili, nella prossima realtà», spiega Cesare Biasini Selvaggi, curatore del Premio e di Contemporanea Ventiventiquattro. «Non si tratta di chi, in preda a eco-ansie esistenziali o a fragilità sociopolitica, vuole fuggire dal presente “terrestre” per andare su altri pianeti, ma di autori e autrici impegnati a riscrivere l’immaginario estetico del nostro pianeta, mettendo in campo molte “ipotesi” di panorami ed ecosistemi venturi, per rendere la Terra un posto migliore. Un mondo in cui si immagina – come diceva Bruno Munari – “qualcosa che già esiste ma che al momento non è tra noi”. L’edizione 2024 di Contemporanea Prize è una finestra aperta sulla natura fondamentalmente mutevole e cangiante dell’esistenza stessa, da guardare non nel modo in cui le cose sono, ma come saranno in futuri possibili, in molti casi ormai probabili».

Le opere in concorso saranno valutate in base alla loro qualità, al percorso dell’artista e all’aderenza al tema Costruire nuovi mondi da tre giurie: Giuria Contemporanea (Emanuele Moretti, direttore artistico Contemporanea; Alberto Di Fabio, artista; Arianna Sera, art project manager Spazio Hangar, Roma; Rosaria Madeo, storica dell’arte; Giulia Pontoriero, curatrice e fotografa d’arte; Serena Santoni, curatrice; Laura Catini, curatrice e storica dell’arte), Giuria scientifica (Cesare Biasini Selvaggi, curatore e manager culturale; Davide Sarchioni, curatore e storico dell’arte; Efisio Carbone, responsabile dei Musei I.S.R.E. Regione Sardegna; Alessandro Castiglioni, vice direttore MA*GA – Museo d’Arte Gallarate; Maria Vittoria Pinotti, critica d’arte), Giuria tecnica (Vincenzo Giovagnorio, sindaco del Comune di Tagliacozzo; Chiara Nanni, assessore con deleghe a Cultura e Turismo; Jacopo Sipari, direttore artistico FIME Tagliacozzo).

Le somme dei voti delle tre Giurie decreteranno i nomi dei 10 artisti finalisti, che saranno resi noti entro il 15 luglio 2024 tramite pubblicazione sul sito web www.spaziohangar.net e contatto diretto. Le loro opere verranno esposte dal 3 agosto al 10 settembre 2024 all’interno del Palazzo ducale Orsini-Colonna di Tagliacozzo (AQ), nell’ambito di Contemporanea Ventiventiquattro.

La proclamazione dei 3 artisti vincitori si terrà il 3 agosto 2024 in occasione dell’inaugurazione di Contemporanea Ventiventiquattro. In palio, premi in denaro per un valore complessivo di euro 2.000 e una residenza d’artista a Treviso della durata di un mese.

Contemporanea Prize 2024 è promosso dal Comune di Tagliacozzo, dall’Associazione Culturale ARTEiX e da Spazio Hangar – Nuovo Laboratorio Sperimentale d’Arte con il patrocinio del Ministero della Cultura, il patrocinio oneroso della Regione Abruzzo e il sostegno di Fondazione Luciano Ventrone e Miranda Gibilisco ETS, Fondazione THE BANK ETS – Istituto per gli Studi sulla Pittura Contemporanea, Fondazione Carispaq, 21Gallery srl società benefit.

Contemporanea è una manifestazione artistica fondata nel 2012 dall’artista Emanuele Moretti. Si svolge ogni anno, nel periodo estivo, a Tagliacozzo, in Abruzzo, nelle sale del Palazzo ducale Orsini-Colonna. Contemporanea Ventiventiquattro, con una mostra sugli scenari della pittura internazionale, un focus sui giovani artisti abruzzesi e la mostra dei finalisti di Contemporanea Prize 2024, sarà curata da Cesare Biasini Selvaggi presso il Palazzo ducale Orsini-Colonna di Tagliacozzo (www.contemporanea-art.it).

Per ulteriori informazioni su Contemporanea Prize 2024: contemporanea.art.tagliacozzo@gmail.com, www.spaziohangar.net.

