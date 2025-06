Contenuti da grande evento per il Rally Valli Ossolane: torna la notte, essenza dei rallies che hanno fatto la storia

New Turbomark Rally Team ha ufficializzato il programma dell’evento, valido come appuntamento del Trofeo Italiano Rally 2025.

Cannobina, Druogno, Fomarco, Crodo e DomoBianca: questi i tratti che decideranno il confronto in programma sabato 19 e domenica 20 luglio nel Verbano Cusio Ossola.

MALESCO (VB) – Sono contenuti di primo livello, quelli proposti da New Turbomark Rally Team per la sessantunesima edizione del Rally Valli Ossolane, appuntamento valido per il Trofeo Italiano Rally in programma sabato 19 e domenica 20 luglio. Ottantasette chilometri competitivi, distribuiti su otto tratti cronometrati di assoluto livello: è su questi elementi, tra i più rinomati del panorama rallistico nazionale, che gli organizzatori hanno puntato per garantire al Verbano Cusio Ossola ed ai suoi appassionati un’edizione da ricordare, la prima nella serie tricolore, con il fascino dei motori nella notte a caratterizzare la prima giornata di gara. A fare da esclusiva cornice sarà il Lago Maggiore, la miglior cartolina per l’ingresso del Rally Valli Ossolane nella serie tricolore.

IL PROGRAMMA

Giovedì 19 giugno saranno aperte le iscrizioni alla gara, fase che si protrarrà fino a venerdì 11 luglio. Una settimana dopo il termine delle procedure di adesione, venerdì 18 luglio, le vetture protagoniste coloreranno la città di Piedimulera, in provincia di Verbania, con lo svolgimento delle fasi di verifica sportiva e tecnica e con l’allestimento del parco assistenza, con l’ingresso dei team nell’area dedicata, quella della zona industriale. Sabato 19 luglio, dalle ore 8:30, motori accesi per l’effettuazione dello shakedown – il test con vetture da competizione previsto in un tratto chiuso alla normale circolazione stradale – proponendo agli appassionati i passaggi dei concorrenti a Trontano (VB), fino alle ore 13:30. Nella stessa giornata, alle ore 16:01, Baveno ambienterà la cerimonia di partenza della gara, con le vetture che – da Piazza IV novembre – si dirigeranno verso le otto prove speciali previste, distribuite tra la giornata di sabato e quella di domenica.

Saranno i 23,95 km della “Cannobina” ad inaugurare il confronto, alle ore 17:33 di sabato, tratto al quale farà seguito un riordinamento di un’ora previsto a Malesco ed una prima fase di parco assistenza, a Piedimulera, della durata di trenta minuti. Il secondo impegno con il cronometro vedrà i protagonisti affrontare per la seconda volta la lunga “Cannobina”, alle ore 21:28. Un orario che garantirà agli spettatori la possibilità di tornare a vivere il fascino dei rallies di una volta, con i fasci di luce ed il rombo dei motori ad illuminare la notte ossolana. Alle ore 22:10 la terza prova speciale, la “Zinox Laser -Druogno” di 1,60 km, con Malesco che – dalle ore 22:25 – ospiterà le vetture in regime di parco chiuso, nel suo riordinamento notturno. L’indomani, domenica 20 luglio, i motori verranno accesi dalle ore 7:01, con le vetture che si dirigeranno verso il parco assistenza di Piedimulera (ore 07:41), per le operazioni tecniche che i team potranno effettuare nell’arco di trenta minuti. Alle ore 8:27 è in programma una delle prove speciali più attese dagli appassionati, la “Fomarco” di 4,40 km, seguita dalla “Crodo”, tratto che gli equipaggi affronteranno a partire dalle 9:15 e della lunghezza di 9,500 km. La fase successiva vedrà le vetture interessate da una fase di riordinamento, a Domodossola, a partire dalle ore 9:57 e per la durata di due ore e trenta minuti. Da lì, gli equipaggi si dirigeranno poi verso l’ultimo parco assistenza, nell’area industriale di Piedimulera (ore 12:47. L’ultimo giro di prove speciali vedrà le vetture affrontare i chilometri di “Fomarco” (ore 13:33), “Crodo” (ore 14:21) con il gran finale sulla “DomoBianca 365”, l’ultimo tratto cronometrato in programma della lunghezza di 9,700 km. Archiviata la fase agonistica della gara, le vetture saranno interessate dall’ultimo riordinamento, a Lusentino, dove sosteranno per due ore e venti minuti a partire dalle 15:21.

A salutare l’arrivo del 61° Rally Valli Ossolane sarà Domodossola dove – alle ore 18 – verranno celebrati i vincitori dell’edizione 2025 della gara, in Piazza S. Maria della Neve. Villadossola ospiterà il centro direzionale dell’evento, con il Teatro La fabbrica – in Corso Italia – adibito a Direzione Gara, Segreteria di manifestazione e Sala Stampa.

PROVE SPECIALI

sabato 19 luglio

P.S. 1 Cannobina 1 ore 17:33

P.S. 2 Cannobina 2 ore 21:28

S.P.S. 3 Zinox Laser – Druogno ore 22:10

domenica 20 luglio

P.S. 4 Fomarco 1 ore 8:27

P.S. 5 Crodo 1 ore 9:15

P.S. 6 Fomarco 2 ore 13:33

P.S. 7 Crodo 2 ore 14:21

P.S. 8 Domobianca365 ore 15:07

