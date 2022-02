Conti correnti: con le banche online prelievi più convenienti e spese di gestione delle carte di credito dimezzate

Commissioni di prelievo agli ATM più care e costi di gestione delle carte di credito raddoppiati. Le banche tradizionali faticano a tenere il passo degli istituti di credito online, in un momento storico in cui gli sportelli bancomat vanno scomparendo. Il nuovo Osservatorio conti correnti di SOStariffe.it si concentra sulle differenze di costi (di prelievo e gestione carte) tra le due tipologie di istituti bancari, tradizionali e online.

La tendenza ormai avviata negli ultimi mesi dagli istituti bancari è di ridurre il numero degli sportelli ATM, chiamati anche, semplicemente, bancomat. Con l’uso del contante in progressivo calo e l’aumento, di pari passo, dei pagamenti digitali, ci saranno, quindi, sempre meno ATM a cui affidarsi per il prelievo. La scomparsa degli sportelli automatici potrebbe creare disagi ad alcune categorie di correntisti.

Già oggi prelevare al bancomat presenta costi diversi tra banche online e tradizionali. Una differenza che va a vantaggio degli istituti bancari attivi soprattutto su Internet. Il nuovo studio di SOStariffe.it si concentra sulle differenze sui costi di prelievo e gestione delle carte (di debito e credito) nei due tipi di banca: l’istituto di credito con prevalenza di filiali sul territorio italiano e quello attivo soprattutto online.



Di seguito i dati elaborati da SOStariffe.it:



Prelievo ATM e costi utilizzo carte dei conti correnti Banche Tradizionali Banche Online Prelievo ATM stessa Banca Carta di Debito 0,00 € 0,00 € Carta di Credito 4% 3,8% Prelievo ATM altra Banca Carta di Debito 1,83 € 0,49 € Carta di debito < 100 € 1,83 € 0,89 € Carta di Credito 4% 3,8% Costo Utilizzo POS Carta di Debito 0,00 € 0,00 € Carta di Credito 0,00 € 0,00 € Costo Annuale Carta di Debito 0,18 € 0,00 € Costo Annuale Carta di Credito 45,00 € 23,33 € Costi medi ricavati dall’analisi dei fogli informativi delle carte inclusi nei principali conti correnti , o carte con IBAN, di 26 Istituti di Credito presi in esame. Con “Banche tradizionali” si intendono gli Istituti di Credito con molte filiali attive in Italia, mentre con “Banche Online” lo studio si riferisce a Istituti di Credito attivi principalmente tramite canale Internet.

I dati dello studio sono stati ricavati dall’analisi dei fogli informativi delle carte (di debito o credito) dei principali conti correnti o carte con IBAN. In totale sono stati presi in esame 26 istituti di credito, anche grazie all’ausilio del comparatore offerte conti correnti di SOStariffe.it. Banche online: commissioni più basse allo sportello ATM

Quanto costa in media prelevare ad un ATM della propria banca? Per i titolari di carta di debito il prelievo è sempre gratuito, sia nelle banche tradizionali che in quelle telematiche. Se, invece, si effettua il prelievo con una carta di credito il discorso cambia. In questo caso, i clienti delle banche tradizionali devono sostenere una commissione (del 4%), lievemente più alta rispetto a quella richiesta ai correntisti delle banche che operano prevalentemente online (3,8%).

Il discorso cambia, ma di poco, se intendiamo prelevare allo sportello di un altro istituto bancario, diverso dal nostro. Se usiamo una carta di credito le commissioni sono identiche a quelle applicate al prelievo ATM della nostra stessa banca (4% banche tradizionali e 3,8% banche online). Per il prelievo con carta di debito, invece, la commissione è di 1,83 euro per le banche tradizionali, sia per prelievi superiori che inferiori a 100 euro.

Per le banche online si pagherà 0,49 euro di commissione sui prelievi con importo pari o superiore a 100 euro e 0,89 euro se l’importo è inferiore a tale cifra. Le commissioni penalizzano i correntisti delle banche classiche che spendono fino a 1,34 euro in più a transazione per attingere all’ATM usando la propria carta di debito.

Banche tradizionali: gestire una carta di credito costa il doppio (rispetto a una banca online)

L’analisi si sofferma, inoltre, sul costo dell’utilizzo del POS. Servirsi di un terminale di pagamento, ad esempio per fare shopping o per saldare il conto al ristorante, è sempre gratuito per tutti i tipi di istituti di credito, sia tradizionali che telematici, per le transazioni effettuate in euro.

L’Osservatorio prende in considerazione anche i costi di gestione delle carte. In particolare, il costo annuale di gestione di una carta di debito si aggira sui 0,18 euro per i clienti delle banche tradizionali mentre è del tutto gratuito per i correntisti delle banche telematiche.

Il costo annuale di gestione di una carta di credito per i clienti delle banche tradizionali si attesta intorno a 45 euro mentre per una banca online la spesa annuale sarà di appena 23,33 euro.

Alcuni suggerimenti per affrontare la chiusura degli ATM

Come fronteggiare dunque la progressiva chiusura degli sportelli bancomat degli istituti di credito? Ecco alcuni utili consigli degli esperti SOStariffe.it. Se la banca di cui siamo clienti non ci mette a disposizione sportelli automatici, possiamo:

Effettuare pochi prelievi di importo elevato , per evitare di pagare più volte la commissione all’ATM;

, per evitare di pagare più volte la commissione all’ATM; Puntare sui pagamenti con carta di debito o di credito oppure sui pagamenti con smartphone tramite wallet come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay che non prevedono commissioni;

oppure sui pagamenti con smartphone tramite wallet come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay che non prevedono commissioni; Valutare l’apertura di un nuovo conto corrente con una banca online. In questi casi, infatti, il prelievo con carta di debito è quasi sempre senza commissioni se effettuato in euro;

con una banca online. In questi casi, infatti, il prelievo con carta di debito è quasi sempre senza commissioni se effettuato in euro; Scegliere un nuovo conto corrente con una banca che disponga di un buon numero di filiali nella propria zona della città, in modo da poter prelevare evitando i costi extra delle commissioni.

Se siamo alla ricerca di un altro istituto di credito che ci assicuri più ATM nelle vicinanze e condizioni economiche più convenienti, un ottimo alleato nella ricerca dei conti correnti è il comparatore SOStariffe.it, https://www.sostariffe.it/conto-corrente/, semplice da usare anche da dispositivi mobili tramite l’apposita app: https://www.sostariffe.it/app/

