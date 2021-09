Continua il mercato della Saracena Volley in vista della prossima stagione che vedrà il team tirrenico esordire nel campionato nazionale di Serie B2.

La squadra allenata da mister Antonio Cortese si rinforza con l’arrivo dell’opposto Chiara Santostefano. classe 2003. Cresciuta nelle giovanili del Volley Sant’Agata dove ha disputato anche la Serie C, lo scorso anno ha giocato in B2 al Santo Stefano. “Quando ho cominciato a parlare con la società – ha commentato Chiara Santostefano – ho percepito subito una grande fiducia reciproca. So che nella Saracena c’è un bell’ambiente e si lavora bene, e anche i risultati ottenuti l’anno scorso lo dimostrano. Ho notato che molte atlete sono rimaste lì più anni e questo non credo sia un caso. Mi è sempre piaciuta come società, ha una grande storia e ho sempre sentito commenti positivi. Tutto questo mi ha fatto scegliere di venire qui. Mi aspetto una stagione positiva e ricca di emozioni, non vedo l’ora di cominciare. La mia speranza per questa nuova avventura è quella di apportare il mio contributo alla squadra grazie alla mia esperienza di gioco vissuta lo scorso anno in B2 con la Nigithor Volley e nel contempo, migliorare come giocatrice lavorando sodo in palestra”.

“Ancora una volta puntiamo sulle giovani. Chiara Santostefano è una 2003 che ha già fatto esperienza in Serie B2. Sono sicuro che potrà fare bene in questa stagione. E’ una giocatrice che si integra alla perfezione nella nostra squadra e si sposa con il progetto Saracena”.

Intanto la società si sta organizzando per iniziare la preparazione lunedì 6 settembre con l’appuntamento alla palestra di Brolo che sarà anche il campo di gioco anche per la prima importante stagione nella quarta serie nazionale.

