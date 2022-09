Continua il restyling delle strade francofontesi

Prosegue senza sosta il restyling delle strade del comune agrumicolo. “Avvieremo i lavori di sistemazione della rete stradale di via Siracusa, via Gaudioso, via Cerasa, via Combattenti e parte di via Trapani con il rifacimento dell’intera rete idrica e il miglioramento della captazione delle acque piovane”, spiega il sindaco di Francofonte, l’arch. Daniele Nunzio Lentini.

“Il rifacimento dell’intero manto stradale è a oggi necessario in quanto il vecchio sistema delle mattonelle in asfalto è anacronistico”, sottolinea. “E poi completeremo il tratto già iniziato di piazza Dante, prosecuzione che verrà fatta in bologninato lavico come già realizzato nella parte limitrofa di via Combattenti”, conclude.

Com. Stam.