Continuano i controlli contro i reati ambientali: un denunciato

Giarre (CT). Continua l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania nell’attività di controllo del territorio, volta anche a garantire il rispetto delle norme dedicate alla tutela ambientale, a cui è strettamente legato il benessere di tutti i cittadini.

In tale contesto, infatti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno denunciato un 33enne di Mascali per combustione illecita di rifiuti.

Al riguardo, la pattuglia della “Radiomobile” è stata allertata dalla Centrale Operativa circa un incendio in atto presso un fondo agricolo, nella frazione giarrese di Santa Maria La Strada.

Immediatamente, dunque, i militari si sono diretti in quella zona, seguendo anche la scia di fumo nero che man mano diventava più evidente, fino a quando sono arrivati all’interno di un terreno privato. Qui, hanno sorpreso al 33enne, operaio dipendente del proprietario del fondo agricolo, che stava incendiando una grossa catasta di tubazioni in polietilene, utilizzate solitamente per l’irrigazione delle colture, coperta da ramaglie per agevolarne la combustione.

I Carabinieri hanno subito contestato l’illecito all’uomo, intimandogli di spegnere immediatamente le fiamme, quindi, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria.