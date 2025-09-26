Continuano i controlli dei Carabinieri di Termini Imerese 1 arresto e 6 denunce in stato di libertà

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese, nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità diffusa con l’obbiettivi di elevare il livello di sicurezza percepita dalla comunità cittadina, nei giorni scorsi, hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio.

Nei comuni di Termini Imerese, Caccamo e Trabia, i militari della Sezione Radiomobile e Sezione Operativa, coadiuvati dal personale delle Stazioni di Termini Imerese, Trabia, Caccamo, Aliminusa e Montemaggiore Belsito, hanno svolto numerosi controlli anche su mezzi e persone in transito, pattugliando le aree del territorio più sensibili sotto il profilo della sicurezza urbana.

L’esito delle attività poste in essere, è stato l’arresto di un 63enne termitano pregiudicato e il deferimento in stato di libertà di 6 persone di età compresa tra i 17 e i 31 anni, tutti noti alle forze di polizia.

L’arresto è stato operato dai militari della Sezione Operativa che, hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello. L’indagato di 63 anni riconosciuto colpevole del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato tradotto presso la casa circondariale “A.Burrufato”.

Tra i sei uomini denunciati, un 17enne e un 18enne, sono stati controllati alla guida di un motoveicolo e di un’autovettura e deferiti per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Un altro 17enne, già gravato da “daspo urbano” emesso per il divieto di accesso ai locali di pubblico trattenimento ed urbani, è stato fermato e identificato dai militari, nei pressi di alcuni locali di pubblico intrattenimento e pertanto denunciato all’autorità giudiziaria.

Un 24enne sorpreso alla guida della propria autovettura, è stato invece deferito in stato di libertà, per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche; lo stesso dalle verifiche etilometriche è risultato avere al momento del controllo, un tasso alcolemico tra lo 0,8 e 1,5 g/l.

Infine, un 25enne ed un 31enne alla guida dei rispettivi ciclomotori, sono stati deferiti per guida senza patente perché, nell’ultimo biennio, erano incorsi nella medesima violazione.