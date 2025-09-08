La prova unica del Campionato Italiano Regolarità a Media sarà dal 12 al 14 settembre con preziose novità: Scuola federale di avviamento alla disciplina e tappa all’Autodromo di Imola.

Firenze – Scatta il conto alla rovescia per il Circuito Stradale del Mugello 2025, prova Unica del Campionato Italiano Regolarità Media in programma dal 12 al 14 Settembre. Il prestigioso appuntamento organizzato dall’Automobile Club d’Italia, dall’Automobile Club Firenze e il Club ACI Storico con la collaborazione della Scuderia Clemente Biondetti sarà il terreno di gara che decreterà il campione italiano della specialità in un contesto ad alto contenuto adrenalinico considerando che l’edizione 2025 toccherà ben due circuiti internazionali, come il Circuito del Mugello per l’appunto nell’ambito dell’ACI Racing Weekend e quello di Imola, novità assoluta, dove gli equipaggi si confronteranno anche all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola nell’ambito dell’’ACI Storico Festival.

Il programma prevede due tappe. Il primo atto sarà all’interno del Mugello Circuit con le verifiche sportive e tecniche di Venerdì 12 settembre. A seguire si svolgerà il briefing del Direttore di Gara e una vera e propria sessione di allenamento in circuito, dove i concorrenti si potranno confrontare con il cronometro e provare le modalità di rilevazione delle Prove di Media, che dovranno affrontare nei due giorni successivi.

Le 16 prove di media della competizione si svolgeranno in circuito, su strada aperta e chiusa ma sempre entro il limite dei 50 km/h, mentre sarà di 65 km/h nei circuiti.

Sabato 13 la prima tappa partirà ancora dal Mugello Circuit da dove gli equipaggi si muoveranno per affrontare le Prove di Media a Londa, per proseguire verso Croce ai Mori, Passo della Calla, Foresta della Campigna, Colle Centoforche, Monte Trebbio, Rontana e Imola, dove all’interno dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola si svolgerà l’ultima PM della mattinata di 9,40 km, prima della breve sosta pranzo.

Nel pomeriggio le Prove di Media proseguiranno sempre su strada aperta e chiusa al traffico a Peglio e Galliano per concludersi al Mugello Circuit con l’ultima PM della prima tappa di 9,50 km. Il totale delle prove della prima giornata sarà di 106,42 km e 327,43 compresi i trasferimenti.

Domenica 14 settembre la seconda ed ultima tappa partirà e arriverà al Mugello Circuit prima e ultima PM della giornata sempre di 9,50 km per svilupparsi sulle strade che hanno fatto la storia del Circuito Stradale del Mugello, nel corso delle sue edizioni epiche (tra il 1914 ed il 1970) da Scarperia a Passo del Giogo, per proseguire verso Monte Faggiolo e Passo della Sambuca. La seconda tappa conterà un totale di 5 Prove di Media su 46,43 km e complessivi 98,56 km. A fine competizione, gli equipaggi avranno affrontato un totale di 472,52 km di gara, tra prove e trasferimenti. La giornata si concluderà con il pranzo finale e la cerimonia di premiazione ancora al Mugello Circuit.

Durante le due giornate i concorrenti potranno vivere il clima adrenalinico dei due autodromi in contesti di primissimo richiamo: Al Mugello Circuit andranno infatti in scena i Campionati Italiani in pista, all’interno dell’ACI Racing Weekend, mentre l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola ospiterà l’Historic Minardi Day e l’ACI Storico Festival. Due momenti di puro motorsport che si aggiungeranno alle già ricche attività del Circuito Stradale del Mugello 2025.

Le novità del Circuito Stradale del Mugello 2025 non finiscono in pista, infatti i partecipanti avranno la possibilità di partecipare ad corso di avviamento alla regolarità a media organizzato dalla Scuola Federale ACI Sport. Il programma del corso, gratuito per gli equipaggi iscritti alla gara, sarà distribuito su due lezioni teoriche online che verranno organizzate Lunedì 8 Settembre e Martedì 9 Settembre, oltre ad una sessione pratica che si svolgerà nella giornata di Venerdì 12 Settembre al Mugello Circuit, prima delle verifiche sportive e tecniche. Nella prima lezione gli Istruttori Federali indicheranno ai partecipanti come prepararsi al meglio ad una competizione a media. Spiegheranno come affrontare una PM, come mantenere la velocità imposta, come affrontare i cambi media, come devono essere utilizzati i principali strumenti di rilevazione della velocità, la lettura del roadbook e come funziona il sistema di cronometraggio. Nella seconda giornata verranno invece approfonditi gli aspetti salienti del Circuito Stradale del Mugello, come sono impostate le PM della gara, i percorsi e le modalità di rilevazione. Nella sessione pratica i concorrenti potranno affrontare una PM e incontrare gli Istruttori Federali per un approfondimento dei temi direttamente sul campo di gara. Non manca inoltre la consueta ribalta mediatica che la struttura di ACI Sport mette a disposizione per promuovere gli equipaggi con le consuete prove televisive e servizi di cronaca ed approfondimento che saranno trasmesse sui canali di ACI Sport TV sul 228 di Sky, su 52 di TivùSat ed on demand su www.acisport.tv. Tutte le informazioni sono come sempre disponibili sul sito della competizione www.circuitostradaledelmugello.it e www.acisport.it nella sezione Campionato Italiano Grandi Eventi.

Com. Stam. + foto