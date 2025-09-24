Conto alla rovescia per il IV Trofeo Corri Augusta: atteso un parterre di stelle al via

Augusta (SR) – Cresce l’attesa per il IV Trofeo Corri Augusta, appuntamento ormai consolidato nel panorama podistico siciliano, organizzato dall’A.S.D. Megara Running con il patrocinio del Comune di Augusta e sotto l’egida FIDAL.

La manifestazione, valida come 6ª prova del circuito Sicily Bronze Races 2025, è in programma domenica 5 ottobre, con lo start previsto alle ore 10 da via Pietro Frixa.

Il percorso, molto veloce e performante , omologato e certificato a livello internazionale, propone tre prove: la 10 km e la 5 km, entrambe competitive e inserite nel calendario nazionale della FIDAL e in quello internazionale della World Athletics e la Walking 7,5 km, quest’ultima aperta a tutti come momento di sport, condivisione e benessere.

L’edizione di quest’anno sarà impreziosita dalla presenza di atleti di spicco del panorama nazionale e internazionale. A cominciare da Giulia Aprile, che torna a correre nella sua Augusta: l’azzurra dell’Esercito, nata proprio nella cittadina siracusana prima di trasferirsi con la famiglia in Toscana all’età di tredici anni. Palmares da urlo per l’atleta allenata da Stefano Baldini con quindici titoli italiani ottenuti in carriera. Quest’anno ha conquistato il bronzo ai Campionati Italiani Assoluti nei 10000 metri ed è stata quarta ai Campionati Italiani Assoluti Indoor nei 1500. Primatista Italiana nel miglio su strada, ad Augusta vestirà il pettorale numero uno. In gara ci sarà anche la solarinese Alessia Tuccitto (Caivano Runners), campionessa italiana di maratona nel 2024. A completare il trittico siciliano la netina Virginia Salemi, protagonista di una stagione ricca di successi in tutta l’isola.

Ad arricchire la start list femminile ci saranno le gemelle bresciane Federica e Giulia Zanne, azzurre specialiste di cross e corsa in montagna, e l’azzurra Micol Majori, seguita da Stefano Baldini, reduce dai Mondiali di Tokyo dove ha disputato i 5000 metri, fermandosi in semifinale.

Spettacolo annunciato anche al maschile, con un parterre di assoluto livello. Riflettori puntati sul terzetto del Burundi: Leonce Bukuru, Jean Marie Vianney Niyomukiza (quarto a Oderzo con PB di 29’28 nei 10.000) e Louis Intunzinzi, recente trionfatore al Trofeo Maria SS. degli Ammalati di Misterbianco, all’Half Marathon di Licata e vincitore lo scorso anno proprio ad Augusta.

Tra gli azzurri spicca Yassin Bouih, atleta delle Fiamme Gialle, allenato da Vehid Gutic, con un personale di 28’37 nei 10 km su strada. Con lui anche João Bussotti, originario del Mozambico, fresco di partecipazione ai mondiali di Tokyo e allenato da Baldini.

Da seguire i giovani talenti dell’Atletica Bellia: Abdoul Hakim Bandaogo, promessa della categoria juniores, e Mohamed Aziz Hammedi, arrivato in Italia dalla Tunisia con il sogno di diventare maratoneta. In gara anche l’irlandese Ryan Creech, campione nazionale sulle 10 miglia e autore di 1h04’48 in mezza maratona, e il keniano Boniface Fundi Njiru, specialista di alto livello capace di correre la mezza in 62 minuti.

Non mancheranno altri protagonisti di valore: il tunisino Aymen Ayachi (Cus Milano), con un personale di 8’49”76 sui 3000; Nicolò Cornali, talento cristallino e campione italiano U23 nei 10.000 metri su pista; e il grande maratoneta siciliano Francesco Ingargiola, due volte campione mondiale militare (1999 e 2003) e autore del miglior crono di sempre per un siciliano in maratona (2h08’48). Oggi punto fi riferimento per gli atleti master.

A completare la lista dei big al via ci saranno Wilson Márquez, Mohamed Idrissi, Corrado Mortillaro e gli etnei Sebastiano Foti e Antonino Recupero, atleti di esperienza e qualità che promettono spettacolo dal primo fino all’ultimo chilometro di gara.

Programma e percorso

La giornata scatterà alle 8:45 con la riunione giuria e concorrenti in piazza Unità d’Italia. Alle 10:00 lo start per tutte le prove, competitive e non. Il percorso cittadino, ricavato su un circuito di 2,5 km da ripetere più volte, attraverserà alcune delle vie di Augusta, con passaggio da via Matteotti, via Dalla Chiesa, via Buozzi e piazza Mattarella. L’arrivo come la partenza è fissato in via Pietro Frixa.

Premiazioni e servizi

Al termine, alle 12:00, spazio alle premiazioni che coinvolgeranno i primi tre assoluti uomini e donne, i primi di categoria, oltre alle società con più iscritti. Per i partecipanti previsti, tra l’altro la medaglia celebrativa e la maglia a ricordo dell’evento.

Cuore e solidarietà nel Trofeo Corri Augusta

Il Trofeo Corri Augusta sarà anche un momento di sensibilizzazione grazie alla collaborazione con LILT, AIDO e Fratres Augusta, a conferma del profondo legame tra sport, salute e solidarietà.

