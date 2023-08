Contrasto ai fenomeni di degrado della sicurezza urbana. Ulteriore stretta ai distributori automatici di alcolici

Si rafforza ulteriormente l’attività di contrasto alla “malamovida” nel territorio comunale di Marsala. Il provvedimento dello scorso luglio ha prodotto risultati positivi in termini di controllo delle aree di maggiore aggregazione giovanile, grazie al sinergico concorso di tutte le Forze dell’Ordine.

Queste, nelle ore serali e notturne, continuano a presidiare piazze e luoghi di maggiore affluenza di cittadini e visitatori, prevenendo e contrastando fenomeni di degrado urbano, a beneficio della sicurezza del territorio.

Tuttavia, l’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario “alzare l’asticella” rispetto alla precedente ordinanza sindacale, tenuto conto di diverse segnalazioni pervenute dalle Forze di Polizia dello Stato. In pratica, è emerso che nelle strade del centro storico e in piazza Fiera di Strasatti i distributori automatici di bevande rappresentano punti di ritrovo per molti soggetti, anche senza fissa dimora, i quali abusano di bevande alcoliche per tempi prolungati e compiono conseguentemente atti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il sindaco Massimo Grillo: “Pur riscontrando gli effetti positivi, testimoniati anche da diversi operatori commerciali del centro storico, quel provvedimento in vigore da luglio è stato rivisto per migliorarne gli obiettivi di sicurezza pubblica. Riteniamo, infatti, che il consumo incontrollato e l’abuso di alcol siano le principali cause di risse, schiamazzi e disturbi alla quiete pubblica”. In effetti, ciò comporta che non possano essere messe in atto quelle azioni inibitorie al consumo di alcol che – al contrario – sono esercitabili dai titolari di winebar, pub, enoteche, ecc. Pertanto, sono state perimetrate le aree in cui ricadono taluni distributori automatici che, oggettivamente, costituiscono impropri luoghi di intrattenimento.

La nuova ordinanza, predisposta dal comandante della Polizia municipale Vincenzo Menfi e firmata dal sindaco Massimo Grillo, dispone così che nelle aree individuate con apposita planimetria – strade del centro storico, zone limitrofe e Piazza Fiera di Strasatti – è imposto, fino al prossimo 31 dicembre, il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche da parte dei distributori automatici. Inoltre, rispetto al precedente provvedimento, è stata rivista la fascia oraria di divieto per gli esercenti già sottoposti all’obbligo da luglio, ossia attività di somministrazione di alimenti e bevande (anche in forma temporanea); Circoli privati; attività artigianali e di commercio; distributori automatici non ricompresi all’interno delle suddette aree.

Per tutti questi, il divieto di vendita e somministrazione – sia in forma fissa che itinerante – nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, scatta dalle ore 23:00 (prima le 21) e fino alle ore 6 del mattino successivo. Il divieto non si applica all’interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione.

Com. Stam.