Contrasto ai reati in materia di stupefacenti: 2 arresti dei Carabinieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, in due distinte operazioni condotte nei comuni di Niscemi e Gela nell’ambito di mirati servizi d controllo del territorio finalizzati al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto due soggetti. In particolare:

a Niscemi arrestato in flagranza un 51enne per detenzione e spaccio di stupefacenti

A Niscemi, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 51enne del luogo: a destare l’attenzione dei militari, l’aver notato un soggetto uscire con atteggiamento sospetto dall’abitazione del 51enne, già noto agli operanti per le pregresse specifiche vicende penali.

L’immediata perquisizione personale e domiciliare a carico dell’indagato ha sortito esito positivo, permettendo il sequestro di:

grammi 15 circa di sostanza stupefacente del tipo Cocaina ;

circa di sostanza stupefacente del tipo ; una dose di sostanza stupefacente del tipo Crack ;

; un bilancino di precisione, utilizzato per la preparazione e il confezionamento dello stupefacente.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale per i successivi accertamenti tossicologici. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Gela, che coordina le indagini, trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Il G.I.P. del Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto, disponendo contestualmente la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

a Gela arrestato il quinto destinatario di misura cautelare emessa nell’ambito dell’operazione “White Sheep”

A Gela, i Carabinieri hanno dato esecuzione a Ordinanza di Custodia Cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Gela su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 51enne del luogo, non rintracciato lo scorso 20 novembre nella fase esecutiva della più ampia operazione denominata “WHITE SHEEP”. L’indagine aveva consentito di disarticolare sodalizio dedito alla gestione di una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti (segnatamente cocaina, marijuana e hashish) nel comune di Gela.

Si precisa che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla Costituzione, per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.