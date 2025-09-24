Contrasto al traffico di droga – i Carabinieri arrestano due palermitani

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, nell’ambito delle attività volte al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un ragazzo di 17 anni ed un uomo di 37 anni, entrambi noti alle forze di polizia, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In via Alberto Braglia i militari della Stazione San Filippo Neri, hanno notato il giovane indagato vicino ad alcuni ragazzi, intento a cedere un involucro argentato; giovani che alla vista dei militari si sono immediatamente allontanati facendo perdere le loro tracce.

Il 17enne è stato fermato dai tutori dell’ordine che, dopo un controllo, hanno rinvenuto, all’interno degli slip, la somma di 240 euro verosimilmente provento dell’attività illecita.

Nelle immediate vicinanze e nella disponibilità del giovane i militari hanno recuperato 3 dosi di cocaina abilmente occultate all’interno di un contenitore agganciato con una calamita ad una porta metallica.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, il 17enne è stato arrestato e condotto presso l’Istituto Penale per i Minorenni “Malaspina”.

In via Marabitti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, hanno tratto in arresto il 37enne, noto alle forze di polizia, perché sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico che, nonostante la misura applicata continuava a spacciare droga.

L’equipaggio ha notato l’uomo affacciato al balcone della sua abitazione, mentre cedeva ad un altro soggetto 2 involucri argentati. L’acquirente immediatamente controllato, è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina e, per tale motivo, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e confermato la misura degli arresti domiciliari.

Tutta la sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Sostanze delle Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le analisi qualitative e quantitative.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.