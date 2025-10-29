Contrasto alla detenzione illecita di armi ed esplosivi: scoperto un ordigno artigianale in casa di un 39enne

Misterbianco (CT). Nell’ambito di un’attività di contrasto alla detenzione illegale di armi ed esplosivi, fenomeno che rappresenta una grave minaccia per la sicurezza pubblica, i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno effettuato alcune perquisizioni domiciliari.

Al riguardo, nell’ambito della predetta attività investigativa condotta per individuare possibili contesti a rischio, i militari dell’Arma, al termine di una delle perquisizioni, hanno arrestato, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, un 39enne di Misterbianco per “detenzione illegale di materiale esplodente”.

Le attività di ricerca, effettuate presso l’abitazione dell’uomo, hanno dato riscontro ai sospetti dei Carabinieri i quali sul mobiletto della televisione, posizionato in camera da letto, hanno trovato un ordigno esplosivo di costruzione artigianale con miccia, del peso di circa 700 grammi.

All’interno dell’abitazione dell’uomo i Carabinieri hanno anche potuto accertare la presenza di 3 bombole di gas di cui due collegate per cucina e caldaia ed una nuova non utilizzata. Tali elementi avrebbero potuto amplificare un’eventuale esplosione nel caso i cui l’ordigno si fosse innescato.

Nella circostanza, considerata la necessità di accertamenti tecnici, è stato chiesto l’intervento in ausilio del Nucleo Artificieri della Questura di Catania. Il personale del predetto Nucleo ha provveduto ad effettuare le operazioni di messa in sicurezza e trasporto dell’ordigno esplosivo, nonché, ad accertarne tramite test speditivo la composizione.

L’ordigno è stato poi fatto brillare e tale attività ha dimostrato come il prodotto avesse una specifica pericolosità caratterizzata dal “rischio potenziale elevato”

Il 39enne è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto.