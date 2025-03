contrasto alla malamovida: la polizia di stato  sospende, per sette giorni, l’attivita’ di un esercizio commerciale cittadino

La Polizia di Stato, con decreto del Questore di Palermo, Vito Calvino, ha disposto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, la chiusura ex art. 100 T.U.L.P.S, (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) per una durata di gg. 7, di un esercizio pubblico di via Roma.

Il provvedimento adottato scaturisce da numerosi controlli effettuati nell’ambito di servizi inerenti l’Alto Impatto” o la cd. Malamovida, dalle forze di polizia all’interno dell’attività commerciale, nel corso dei quali è stata registrata l’abituale frequentazione del locale da parte di pregiudicati o di persone comunque con precedenti di polizia.

In particolare, i servizi di polizia hanno fotografato un quadro preoccupante, anche in relazione alla segnalata, assidua presenza, proprio all’interno del locale, di un individuo (noto per i gravi pregiudizi di polizia a suo carico), parente del titolare del negozio. E’ risultato, tra l’altro, che questo individuo, nel corso di un controllo di polizia, avvenuto proprio nelle adiacenze dell’esercizio, abbia agevolato insieme ad altri astanti, la fuga di alcuni fermati che la polizia stava cercando di identificare.

L’uomo, in quel frangente, oltre a minacciare gli agenti, si rendeva responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Sussistendo i presupposti normativi ex art. 100 T.U.L.P.S, accertati i rischi per la sicurezza, l’ordine pubblico e l’incolumità delle persone ed al fine di evitare il protrarsi delle predette e descritte condizioni di pericolosità sociale, il Questore della provincia di Palermo ha decretato la sospensione, per la durata di 7 giorni, della Scia per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari confezionati, con annessa preparazione e vendita di panini imbottiti, friggitoria, vendita di bevande alcoliche e non alcoliche, tutto in forma di asporto senza somministrazione, dell’esercizio commerciale ubicato in via Roma.