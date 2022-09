Contrasto all’illegalità diffusa: due arresti per spaccio di droga e sanzioni al C.d.S.

Catania. I Carabinieri della Comando Provinciale di Catania e della Compagnia di Piazza Dante, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” sono stati impegnati nella serata in un articolato servizio di controllo del territorio, in particolare nel quartiere San Cristoforo, volto al contrasto dell’illegalità diffusa.

In tale contesto operativo, le perquisizioni sia veicolari che personali hanno consentito di denunciare due utenti della strada, poiché sorpresi alla guida di veicoli sprovvisti di patente di guida con recidiva e alla segnalazione all’Autorità Amministrativa di due soggetti trovati in possesso di modiche quantità di marijuana.

I Carabinieri hanno proceduto al controllo di sedici persone sottoposte a misura restrittiva presso le rispettive abitazioni di quel quartiere, nel cui ambito hanno proceduto alla segnalazione per l’aggravamento di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, che durante il controllo presso il proprio domicilio è stato trovato in compagnia di persone non autorizzate a fargli visita.

Nell’ambito del servizio di polizia, i militari hanno proceduto all’arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a seguito di due diversi controlli.

I militari del Nucleo Investigativo di Catania – Squadra Lupi hanno individuato un 32enne che alla loro vista ha tenuto un atteggiamento sospetto ed ha occultato visibilmente qualcosa nella tasca dei pantaloni. Quindi hanno lo hanno identificato ed insospettiti dal fatto che stesse tentando di occultare le chiavi di casa, si sono fatti condurre presso il proprio domicilio, dove hanno effettuato una perquisizione a seguito della quale hanno rinvenuto all’interno della lavatrice nr. 6 bustine in cellophane e nr. 2 bustine di carta stagnola, contenenti complessivamente 400 grammi di marijuana suddivisa in dosi.

In un contestuale controllo, i Carabinieri della Compagnia Piazza Dante hanno arrestato un minorenne catanese che, notato alla guida di un ciclomotore Honda SH è stato avvicinato da sei avventori con i quali ha intrattenuto una cessione di denaro. Insospettiti da tale movimento, i militari lo hanno perquisito e trovato in possesso di 50 grammi di marijuana suddivisa in 34 dosi e 10 grammi di hashish diviso in 9 dosi oltre alla somma in contanti di 120,00 euro. Il giovane è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i minorenni che ha convalidato l’arresto e disposto l’affidamento a una comunità per minori.

I controlli alla circolazione stradale hanno consentito ai militari di sottoporre a verifica 75 persone, 27 veicoli con conseguente elevazione di sanzioni amministrative per un totale di 16.178,00 euro e 2 veicoli sottoposti a fermo amministrativo.