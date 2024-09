Contrasto allo spaccio di droga da parte dei Carabinieri: 38enne arrestato

Provincia di Bologna: I Carabinieri della Compagnia di Bologna Borgo Panigale, nell’ambito dei consueti e quotidiani servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti in città e in provincia, hanno arrestato un 38enne italiano, disoccupato, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

L’uomo, sospettato di detenere e spacciare droga, è stato attenzionato dai Carabinieri di via Lepido, i quali nel tardo pomeriggio lo hanno fermato per un controllo nei pressi della sua abitazione. L’uomo, perquisito, è stato trovato complessivamente in possesso di: 40 grammi circa di cocaina, 260 grammi circa di marijuana, 12 grammi circa di hashish, materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente, alcuni bilancini di precisione, una somma di denaro contante pari a 120 euro in banconote di vario taglio e 18 cartucce da arma da fuoco di diverso calibro. Tutta la droga, il materiale e il denaro sono stati sequestrati, mente l’uomo, arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna è stato tradotto in Tribunale per la celebrazione del giudizio per direttissima, all’esito del quale è stato sottoposto in regime degli arresti domiciliari.